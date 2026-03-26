Pensión ISSSTE abril 2026: ¿Se adelanta el pago? Conoce qué día se realizará el pago de tu Pensión ISSSTE de abril de 2026 (Pexels)

Ya es oficial el día de depósito de tu pensión ISSSTE de abril y podría ser más pronto de lo que crees. Conoce cuándo se realizará el pago.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha anunciado que, para abril, el pago a sus pensionados se adelantará, realizándose en el mes de marzo.

¿Cuándo depositan el pago de la Pensión ISSSTE de abril de 2026?

De acuerdo con lo informado por el ISSSTE en su calendario oficial, el pago de la pensión correspondiente al mes de abril se depositará este viernes 27 de marzo en las cuentas de los derechohabientes.

Recuerda que el depósito de tu Pensión ISSSTE se realiza mensualmente en la cuenta bancaria que proporcionaste cuando realizaste el trámite.

¿Por qué se adelanta la Pensión ISSSTE de abril de 2026?

A pesar de que el pago de la Pensión ISSSTE de abril se realizará el próximo 27 de marzo, esto no quiere decir que se haya adelantado el depósito, pues regularmente los pagos de pensión se realizan días antes del mes al que corresponden.

Por lo que, el pago de este mes no se adelantó, sino que corresponde a la calendarización oficial de pago de pensiones del ISSSTE.

¿Cuál es el calendario de pagos para pensionados de 2026 del ISSSTE?

Con el objetivo de que las personas pensionadas y jubiladas puedan prever sus gastos, el ISSSTE ha publicado el calendario completo de pagos para pensionados de 2026 y aquí te decimos qué días te depositarán tu pensión el resto del año:

Abril: 27 de marzo

27 de marzo Mayo: 29 de abril

29 de abril Junio: 29 de mayo

29 de mayo Julio: 29 de junio

29 de junio Agosto: 30 de julio

30 de julio Septiembre: 28 de agosto

28 de agosto Octubre: 30 de septiembre

30 de septiembre Noviembre: 29 de octubre

29 de octubre Diciembre: 27 de noviembre

27 de noviembre Aguinaldo: la primera parte durante la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda parte se depositará el 27 de noviembre.

Cómo consultar y descargar tu talón de pago del ISSSTE en línea

Por otra parte, recuerda que si necesitas el talón de pago de tu pensión correspondiente a abril, puedes descargarlo en línea y aquí te decimos cómo:

Ingresa a la página de “comprobantes de pago a pensionistas” del ISSSTE.

del ISSSTE. Selecciona el tipo de pensión (riesgos de trabajo o edad y tiempo).

(riesgos de trabajo o edad y tiempo). Llena tus datos de pensión como número de Pensión, Código de Deudo y Año.

como número de Pensión, Código de Deudo y Año. Selecciona el mes del cual deseas obtener tu talón de pago.

del cual deseas obtener tu talón de pago. Llena la captcha .

. Da clic en “buscar”.

Con estos pasos, automáticamente se deberá realizar la descarga de tu talón de pago.