Jóvenes encabezan debate por Plan B electoral; “no deben existir más legisladores Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer o Adán Augusto”

CDMX — Mujeres y hombres jóvenes, estudiantes, protagonizaron un largo debate en la Cámara de Diputados que les abrió un espacio para dirimir sobre la reforma electoral conocida como Plan B, y en cuya tribuna dejaron en claro que México no necesita de legisladores como Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer o un Adán Augusto (López Hernández).

En este encuentro advirtieron que ni el Plan B ni el Plan C… es de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino del “viejito loco” de Andrés Manuel López Obrador, quien “quiso cambiar el mundo”, dijo uno de los debatientes.

Previo al inicio de los comentarios sobre la reforma electoral que ya fue aprobada en el Senado, la diputada poblana Claudia Rivera compartió su experiencia de cómo llegó a una curul, y fue por su mamá que la obligó a darse cuenta de qué pasaba en su país en el contexto de desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

Rivera Vivanco, integrante de comisiones de Transparencia y Anticorrupción, así como de Infraestructura e impulsora del federalismo y la municipalidad, fue telonera en el debate juvenil.

Exjugadora de futbol, expuso ante jóvenes que ella creía que la política es el espacio de la corrupción, pero después de acudir a la protesta contra el desafuero y recorrer, aseguró, todos los municipios de su estado natal, se ha dado cuenta que no es la política, sino la gente que aprovecha el lugar que no le apuesta al “juego limpio”.

“La vida se nos concede para disfrutarla, y si de paso hacemos el bien común, si hacemos el bien colectivo, significa que estaremos viviendo en plenitud”, aseveró.

Conminó a los estudiantes a ser arrojados, a atreverse y diseñar una forma de vida que quede a la medida, que aprendan a esquivar el juego sucio, porque ante a un jugador que mete el codo, no debe haber miedo, sino crecer y derribarlo, porque es un reto liderar el ‘fair play’, pero sobre todo mirar la otredad, ser empático con el otro, que eso hace sentido.

Destacó que la primera propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum que no se aprobó buscaba la forma de hacer política y crear la confianza de los ciudadanos, que se logra sólo cuando se tocan territorios.

“Sí queremos en Morena la diversidad y la representación de la pluralidad, pero se tiene que trabajar, porque no queremos que cuando se llega ya no volvemos, y eso me lo han dicho en los recorridos”, dijo la legisladora y economista.

Rivera Vivanco exhortó a los jóvenes a participar en el deporte, como el futbol, a propósito del Mundial 2026, del que México dijo ha sido cuatro veces sede de esta justa pambolera.

EL INE PONE CUOTAS, DICE SUPLENTE DE SERGIO MAYER

Luis Morales Flores, empresario de la Central de Abasto y diputado de Morena, dijo que él llegó a la Cámara de Diputados como suplente en la fórmula plurinominal de Sergio Mayer.

En el Debate juvenil por la reforma laboral, el legislador se dijo que es indígena y celebró que el Senado ya haya aprobado el Plan B, porque no es “justo” el lujo en los legisladores.

“Yo no vine a callar, sino para cambiar, y espero que ustedes lo hagan”.

El legislador lamentó que no se haya aprobado el Plan B que impulsaba “quitar privilegios, pero no se logró, y también iba en el rumbo de defender las acciones afirmativas, que se han vuelto una cuota en el INE, porque, señaló, pone el número de candidaturas por estas acciones afirmativas.

“El partido de los tibios es el PVEM que impidió eliminar privilegios”

Al entrar al análisis, Isaac Pavel Martínez, creador de contenidos, expuso que el ‘Plan C’ (sic) no era de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que propuso un plan A, B y C, para terminar con los privilegios de los partidos.

“El partido de los tibios, el del PVEM, tomaron la decisión mezquinamente de conservar los privilegios que se prometieron combatir. Pero la 4T le quedó a deber a los jóvenes. Le fallaron a todos aquellos que creímos en la locura de ese viejito loco, porque, yo le digo así, porque se necesita estar muy loco para querer cambiar el mundo. Y yo me siento como el ‘Señor de los Anillos’, pero esa es la construcción del ‘viejto precioso’, Andrés Manuel, porque él fue demócrata hasta el último día de su mandato, y ha dejado que la presidenta Claudia Sheinbaum tome ese lugar protagónico en la agenda nacional es porque es un hombre de la congruencia”, dijo el joven.

Retó a otros a demostrar que son fuertes y estar dispuestos a sacrificar sus privilegios.

En el debate, jóvenes reprobaron que personajes como Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer o un Adán Augusto (López Hernández) ocupen lugares en el Congreso de la Unión.