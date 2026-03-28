Se venderá frijol limpio, despedrado, pulido y embolsado en presentaciones de uno y 25 kilogramos con nueva planta

Mediante procesos de limpieza, despedrado, pulido y embolsado, en presentaciones de uno y 25 kilogramos, las variedades de frijol de Negro San Luis y Pinto Saltillo, cosechados en Zacatecas, serán distribuidos en 26 mil Tiendas del Bienestar en todo el país.

Luego de que el diputado Ricardo Monreal destacara como “día importante” la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que se analizará la ampliación del programa de acopio para beneficiar a más productores zacatecanos ante la caída en los precios del grano.

“Este programa creció de 40 mil productores en 2025 a 96 mil en 2026, y adelantó que se evalúa una segunda etapa de expansión, bajo criterios de responsabilidad financiera. “No se puede prometer algo que no se puede cumplir”, dijo la Presidenta acompañada del gobernador David Monreal Ávila.

En el municipio de Sombrerete se hizo el compromiso de que la Dirección de Alimentación para el Bienestar analizará su regreso a la entidad con una propuesta concreta que definirá el volumen adicional de acopio, el número de costales y las condiciones del precio de garantía, en coordinación con el gobierno estatal.

La nueva planta tendrá capacidad para procesar hasta 1,400 toneladas mensuales de frijol Este producto será distribuido a través de más de 26 mil Tiendas del Bienestar en todo el país, lo que permite eliminar intermediarios y garantizar mejores condiciones de comercialización para las y los productores.

David Monreal Ávila afirmó que con estas acciones “la Presidenta le cumple a Zacatecas”, al destacar que en el ciclo actual ya se tienen comprometidas 90 mil de las 96 mil toneladas de acopio, el doble que el año anterior. Asimismo, subrayó que el estado alcanzó una cosecha récord cercana a las 480 mil toneladas.

“Estos resultados son producto del cumplimiento de programas como fertilizantes, semillas para el Bienestar, diésel agropecuario y Producción para el Bienestar, los cuales han fortalecido la productividad del campo.

De acuerdo con datos oficiales a nivel federal, Zacatecas concentra el 25 por ciento del acopio nacional de frijol, posicionándose como pieza clave en la estrategia de soberanía alimentaria. Además. Y México alcanzó la autosuficiencia en la producción de este grano, con una cosecha superior a 1.2 millones de toneladas.

El objetivo que se tiene con la planta es mantener los niveles de producción, mejorar la comercialización y asegurar que los beneficios económicos lleguen de manera directa a quienes trabajan la tierra.

Sábado productivo en la @Mx_Diputados, trabajando en la agenda legislativa rumbo a la semana de Pascua, con responsabilidad y visión de país.

También es día de deporte y de recibir con respeto a nuestra Presidenta @Claudiashein en Zacatecas.

¡Ánimo y a seguir avanzando! pic.twitter.com/6VtRdOFmts — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 28, 2026