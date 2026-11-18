Investigan presunto pago de grupo delictivo a manifestantes que bloquearon zona de Santa Fe

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) , Rosa Icela Rodríguez, confirmó que integrantes de un grupo delictivo, fueron los responsables de las manifestaciones del día martes en la zona de Santa Fé, por orden de una persona que se encuentra privada de la libertad. Aparentemente le pagaron a manifestantes para bloquear vialidades usando como medio de protesta las condiciones de un centro penitenciario.

Durante sus declaraciones, la funcionaria señaló que ya se está investigando la situación, pero que precisamente llama la atención que el financiamiento de la protesta habría provenido de personas vinculadas con un grupo criminal cuyo presunto líder se encuentra privado de la libertad.

Rodríguez explicó que la manifestación estaba relacionada con exigencias sobre las condiciones de un centro penitenciario, por lo que consideró necesario investigar quiénes se encuentran detrás de la movilización y si las acciones fueron promovidas desde el interior del penal.

“Ya se está en investigación y se va a proceder porque no puede ser que estén pagando por hacer bloqueos y, sobre todo, de personas que están totalmente vinculadas a la delincuencia organizada”, sostuvo.

La titular de Gobernación dejó claro que toda la población tiene derecho a la libre manifestación, pero que en casos como este es grave que se utilice este derecho para encubrir actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

Aunque evitó proporcionar nombres o mayores detalles sobre las personas involucradas, debido a que las investigaciones continúan, aseguró que las autoridades buscarán identificar a los responsables y esclarecer el origen de los recursos utilizados para financiar la protesta.

Asimismo, hizo un llamado a la población a evitar los bloqueos como mecanismo de presión, al asegurar que el Gobierno federal mantiene abiertas las vías de comunicación para atender las demandas ciudadanas.

En ese sentido, reiteró que las puertas del diálogo permanecerán abiertas y que las personas inconformes pueden acercarse a las autoridades para exponer sus necesidades sin recurrir a movilizaciones financiadas presuntamente por grupos criminales.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez insistió en que se dará seguimiento al caso para determinar quién organizó y financió la manifestación registrada en Santa Fe.