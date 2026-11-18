Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, encabezó la conferencia matutina en Palacio Nacional (Camila Ayala Benabib)





Viridiana Gabriela Yáñez Rivas fue designada como nueva directora general de Talleres Gráficos de México (TGM), organismo que será fortalecido para asumir una mayor participación en la producción de documentación y materiales electorales, con nuevas disposiciones para regular sus contrataciones, transparentar el uso de recursos y ampliar su capacidad operativa.

El nombramiento, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue anunciado este miércoles por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien informó que el decreto presidencial que establece la reestructuración de la institución será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los cambios que se proyectan son la creación de un padrón público de contratistas y proveedores, así como la obligación de evaluar sus capacidades técnicas, materiales, operativas, administrativas y financieras antes de formalizar cualquier contratación.

También quedará prohibido contratar empresas sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). Los contratos y convenios estarán sujetos al escrutinio público mediante registros de datos abiertos que permitirán consultar las órdenes de producción y el avance de los trabajos.

Rosa Icela Rodríguez explicó que las nuevas disposiciones buscan terminar con la concentración de contratos en un grupo de empresas privadas y ampliar la capacidad del Estado mexicano para producir los materiales que requieren las autoridades electorales.

La secretaria sostuvo que estas modificaciones no afectan la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), pues Talleres Gráficos únicamente presta servicios de impresión a las instituciones que los solicitan y no interviene en la organización ni en las decisiones de los procesos electorales.

“Talleres Gráficos de México realiza el trabajo de la impresión de las boletas desde 1990 y, pues, son los trabajadores, los especialistas, especialistas los que se encargan de cumplir no solamente la elaboración de boletas, sino muchos trabajos que hacen para el gobierno federal, para los gobiernos de los estados, para las demás instancias”, señaló.

Explicó que el organismo realiza los trabajos conforme a las solicitudes de sus clientes institucionales, ya sea la impresión de boletas, placas u otros documentos, por lo que su fortalecimiento no modifica las atribuciones del INE.

Nueva integración y controles

Como parte de la reestructuración, la Junta de Gobierno de TGM pasará de cinco a siete integrantes e incorporará a tres representantes de instituciones académicas.

Por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) participará Ángel Eustorgio Rivera González, propuesto por su director general, Arturo Reyes Sandoval; por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Contreras Bustamante, cuya designación fue reconocida por Rodríguez al rector Leonardo Lomelí; y por el Tecnológico de Monterrey, Josefina Cortés Campos, en representación de esa institución, con el agradecimiento a su rector, Juan Pablo Murra Lascurain.

La Junta también estará integrada por representantes de la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El decreto establece, además, restricciones para quienes aspiren a ocupar la Dirección General. Deberán cumplir los requisitos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, no tener conflictos de interés y no haber sido representantes, socios o empleados de empresas proveedoras de documentación y materiales electorales durante los cinco años previos a su nombramiento.

La funcionaria indicó que también se establecerán tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno y precios homologados para los servicios que se proporcionen al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

A los mecanismos de transparencia se sumarán auditorías anuales de la ASF, además de las revisiones adicionales que resulten necesarias para supervisar el funcionamiento del organismo y sus contrataciones.

Modernización rumbo a 2027

El fortalecimiento de Talleres Gráficos se realizará en dos etapas. La primera comprenderá desde la entrada en vigor del decreto hasta junio de 2027 y estará centrada en mejorar la vigilancia, la transparencia y las condiciones administrativas y operativas de la institución.

La segunda abarcará de julio de 2027 a 2030, periodo en el que se pretende consolidar al organismo como una empresa pública con mayor capacidad de producción, mediante la modernización de sus instalaciones y la incorporación de maquinaria de última tecnología.

Se buscará ampliar el equipamiento para mejorar la eficiencia de los servicios y aumentar el número de contratos que pueda atender Talleres Gráficos.

En esta fase también se contempla formular una Ley de la Imprenta Nacional de México y promover modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la documentación y los materiales electorales sean producidos por entidades públicas, con las especificaciones y controles de calidad establecidos por el INE.

La propuesta incluye compras consolidadas para el instituto nacional y los organismos locales, mediante un catálogo único de materiales, así como la creación de un almacén nacional que permita recuperar, rehabilitar y reutilizar insumos electorales entre procesos comiciales, como urnas, canceles y otros materiales.

Los datos presentados por la secretaria de Gobernación muestran el alcance que ya tiene Talleres Gráficos en la producción electoral. En 2024 imprimió 317 millones de boletas para las elecciones federales y en 2025 elaboró 602 millones.

Sin embargo, su participación en los comicios locales todavía es menor frente a la contratación de empresas privadas. Durante 2024, 19 organismos electorales estatales recurrieron a impresores particulares, mientras que 13 contrataron los servicios de TGM.