Restos de Cuahutemoc Cárdenas serán trasladados a la rotonda de las personas ilustres

Este miércoles, Rosa Icela Rodriguez, Secretaría de Gobernación, confirmó que se estan realizando las gestiones necesarias para lograr que los restos del político Cuauhtémoc Cardenas sean trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres. La funcionaria destacó la trayectoria como figura representante de la democracia mexicana.

Dejó en claro que su trabajo habla por sí solo y que no hay dudas sobre el lugar que merece su memoria. “ La representación que él hizo en su vida política está fuera de duda, siempre fue pues un demócrata en toda la palabra y con toda la congruencia con la que vivió toda su vida, entonces me parece que no hay en ningún sector de la sociedad alguna duda de lo que representó la figura de Cuahutemoc Cardenas en la historia democrática de México.

Aseguró que desde la Secretaría de Gobernación se están haciendo las gestiones necesarias para llevar a cabo el proceso de inhumación y traslado de los restos.

“Nosotros tenemos la comisión en la Secretaría de Gobernación, sobre las figuras que conforman todo lo que tiene que ver con la rotonda de las personas ilustres, hombres y mujeres” declaró.

Por su parte, el Asesor de Comunicación de Presidencia, José Alfonso Suárez del Real, aseguró que desde que la Presidenta sugirió realizar esta acción, se han puesto en marcha los procesos siempre bajo la legalidad de que el político cuenta con una trayectoria idónea para formar parte de este paseo.

“Hemos hecho los avances necesarios para la incorporación de la primera fase que se requiere para tal efecto, es decir contar con la indicación de la presidenta de la República, iniciar la elaboración de la biografía y los atributos que le corresponden a la persona propuesta (...) El dia de hoy en el transcurso de la mañana vamos a hacer una visita a la rotonda para ver tanto la rotonda como el Lote B constituyentes y aprovecharemos la ocasión para ver el lote o los lotes que corresponden a esta figura” señaló.