¿Buscará Félix Salgado gubernatura a Guerrero? exhibe contradicciones de Morena

Félix Salgado Macedonio con su hija la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado

A unas semanas de que arranque el proceso en Morena para elegir a sus “coordinadores estatales”, que se perfilan para ser las o los candidatos en las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año, el senador Félix Salgado Macenonio exhibe una serie de contradicciones e incongruencias en Morena, incluso constitucionales que le cierran la puerta a la posibilidad de que aspire a la candidatura en ese partido.

Reconoce que los estatutos de Morena, le impiden buscar la candidatura la gubernatura de Guerrero bajo el argumento de la prohibición de nepotismo, pero recuerda que la Constitución establece que esa ley se aplique a partir del 2030 y no en 2027 como acordó el partido guinda

“Es ahí donde se abre la zanja y en el colectivo nos preguntamos ¿Cómo para el 2027, si la Constitución dice que para el 2030 pero Morena dice que para el 2027?, no puede ningún artículo que vaya en contra de la Constitución .

Y luego ¿qué hacemos? porque juramos respetar la Constitución y la leyes que de ella emanen, es un juramento y ahí está.. imagínense que no se respete la Constitución, ¿ en qué país estaremos”, fustigó

Asimismo advirtió que esa prohibición puede poner en riesgo la alianza con los aliados sobre todo con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí donde la senadora, Ruth González, esposa del gobernador, Ricardo Gallardo, se perfila como candidata a esa entidad.

Ello luego de que la dirigencia nacional de Morena, advirtió que no apoyarán una candidatura de la esposa del gobernador pues sus estatutos prohíben el nepotismo electoral.

“Si se rompe la coalición, me parece peligroso, porque los del PVEM no tiene que asumir reglas de otros partidos. Eso es peligroso y con pincitas vayamos tratando los asuntos”, indicó

En un video de unos 10 minutos, Salgado Macedonio, se dice víctima de una campaña de linchamiento político—electoral, para asegurar que no busque la candidatura y aprovechó para reclamar que nadie de la dirigencia nacional de su partido se le ha acercado ni lo han buscado para plantearle de manera oficial que no podrá buscar la candidatura a Guerrero.

“Si a mi Morena me limita y me dice no vas, ¡ pues no voy, pero ya me va a quedar en mi cabecita los principios de Morena de que el pueblo manda y con el pueblo todo y eso de que el pueblo quita y pone… o todos coludos o todos rabones”, reclamó

Salgado Macedonio asegura que la campaña en su contra es sin necesidad porque no ha confirmado que buscará la candidatura a Guerrero pero al mismo tiempo varios de los que aspiran a ese cargo ya pregonan en la entidad que “Félix no va”.

“No me hagan esto, soy un ser humano y siente, lo que están haciendo es una campaña de linchamiento político electoral, sin necesidad alguna porque yo no he dicho que quiero”, insistió

En ese sentido recordó que nadie de la dirigencia nacional se le ha acercado para confirmarle que no podrá ser candidato a Guerrero por lo cual solo pidió que se le hable con dignidad pues recordó que su voto cuanta para llegar a la mayoría calificada en el Senado.

No obstante refrendó su lealtad al partido y a la presidenta Claudia Sheinbaum.