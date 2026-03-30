Brecha tecnológica en México; 3 hombres por cada mujer en ingenierías: IMCO

Desdeñan mujeres ingenierías. Predominan los hombres Nearshoring (La Crónica de Hoy)

El intento de México por sumarse al desarrollo tecnológico mundial, se complica desde el salón de clases, pues el interés de la niñez mexicana se mantiene lejano de las áreas de matemáticas , ciencias e ingenierías, materias básicas para el despegue y desarrollo de cualquier país.

Pero si el desinterés de los mexicanos por las áreas vinculadas con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), por sus siglas en inglés) es evidente , la situación se agrava en el caso de las mujeres : solo una de cada tres estudiantes en carreras de estas áreas es mujer.

Ello a pesar de que una mujer egresada de carreras STEM gana 7.4% más que las profesionistas en otras áreas, pues en promedio percibe 16 mil 993 pesos al mes, según el estudio “Las Mujeres en el STEM)”, elaborado por el IMCO.

Aunque las mujeres son mayoría en la Universidad, son minoría en las carreras STEM.

Las mujeres se concentran en áreas de estudio como educación (75%), ciencias de la salud (69%) y ciencias sociales y derecho (61%).

En contraste, los hombres se inclinan en mayor medida por carreras STEM, particularmente en tecnologías de la información (76%) e ingeniería, manufactura y construcción (68%)

Según este análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el sistema educativo desincentiva el interés de las niñas por las matemáticas desde edades tempranas, lo que reduce sus probabilidades de elegir una carrera STEM y amplia la brecha de género en esta área.

Aunque al inicio de la primaria no se observan diferencias entre niñas y niños, estas emergen y aumentan conforme avanzan los niveles educativos.

En niveles básicos, 69% de las jóvenes en México no alcanza competencias matemáticas fundamentales, frente a 62% de los jóvenes, según la OCDE.

En niveles avanzados, la brecha se amplía: tres de cada mil jóvenes logran resolver problemas matemáticos complejos, mientras que entre las jóvenes solo una de cada mil lo consigue.

PARADOJA

En el ciclo escolar 2024-2025, las mujeres representaron 54% de la matrícula universitaria en México; sin embargo, esta presencia no se mantiene constante en todas las carreras.

De las diez carreras más elegidas por mujeres en el ciclo escolar 2024-2025, solo una es STEM.

En cambio, entre los hombres, cuatro de las diez pertenecen a estas áreas, incluyendo Ingeniería industrial que ocupa el segundo lugar. Para las mujeres, esa misma carrera se ubica en la décima posición.

La baja presencia de mujeres en STEM limita su movilidad económica. Estas carreras son las más resilientes ante un mercado laboral en rápida transformación tecnológica y con mayor demanda debido a la inteligencia artificial, según el Foro Económico Mundial.

MEJOR PAGADAS

Las mujeres con formación STEM ocupan un cuarto de los puestos del sector y perciben mejores ingresos que el promedio de las profesionistas en México y tiene empleos de calidad.

El 77% de las mujeres STEM trabaja en la formalidad, frente a 74% de las profesionistas, lo que implica mayor acceso a seguridad social, ahorro para el retiro y servicios como guarderías.

Las brechas entre entidades federativas en materia de talento STEM son significativas.

Coahuila y Querétaro lideran a nivel nacional: 18% de sus profesionistas se dedican a áreas STEM, casi una de cada cinco.

En el extremo opuesto, Colima registra la menor participación de mujeres STEM, con apenas 8% de sus profesionistas en estas áreas.