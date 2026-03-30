Investigadores de la UNAM crean alternativa para el tratamiento de la hipertensión

Investigadores de la UNAM crean nueva alternativa para el tratamiento de la hipertensión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este lunes que un grupo de investigadores han progresado con la creación de una alternativa menos invasiva y cómoda para la hipertensión, enfermedad considerada como una de las principales causas de muerte en el país.

La institución precisó que el proyecto elabora un sistema transdérmico biodegradable elaborado con base en zeina, la principal proteína de almacenamiento del maíz para la producción de un arreglo de microagujas y un parche transdérmico, cuya finalidad es administrar antihipertensivos como el amlodipino.

Los investigadores del tratamiento, José Juan Escobar Chávez y Omar Rodrigo Guadarrama Escobar, puntualizaron que dicha creación no pretende sustituir el suministro del medicamento, sino que el paciente se pueda acoplar a su tratamiento de manera cómoda.

“En una crisis hipertensiva se puede colocar en la piel para evitar las tomas tan continuas que sugiere la dosis oral y con ello reducir el riesgo de los picos en la presión arterial que pudieran presentarse, producto de la falta de apego al tratamiento”, explicó Guadarrama Escobar.

Rodrigo Guadarrama mencionó que descubrieron que las pruebas realizadas durante el desarrollo del proyecto, al momento de colocar el parche se libera del polímero el fármaco de manera continua para llegar hasta el torrente sanguíneo, lo que evita el metabolismo hepático y molestias gastrointestinales.

Los expertos enfatizaron que el motivo de la creación de esta alternativa es enfrentar las reacciones adversas de los fármacos que padecen los pacientes en el país, de los cuales el 30 por ciento de la población adulta vive con hipertensión arterial, mientras que el 43 por ciento aún no lo sabe.

Guadarrama Escobar señaló que la creación está asociada a que la población no tienen el hábito de monitorear su salud ni acudir al médico. Además, afirmó que las personas se encuentran diagnosticadas cuando la patología está avanzada.

Para la investigación, los expertos realizaron ensayos físicos, mecánicos, químicos y biofarmacéuticos para demostrar que los microarreglos y el parche son adecuadas para el funcionamiento.

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