Recuerdan en Tribunal Electoral legado del poeta Sabines; su obra, oportunidad para reflexión política: Gilberto Bátiz

CDMX — La obra “Diario semanario y poemas en prosa” del poeta chiapaneco Jaime Sabines permite reflexionar sobre el pasado proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, expuso el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al recordar este domingo la prolífica escritura del autor.

En el Circuito de Lectura del TEPJF, Bátiz García y el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Julio Sabines Chesterking, sobrino del poeta, evocaron la historia familiar narrada por el escritor chiapaneco Eraclio Zepeda, sobre la llegada del padre y abuelos de Sabines a América desde Líbano, así como las dificultades que enfrentaron, experiencias que influyeron en la sensibilidad y profundidad de su obra.

El magistrado presidente, cuya vida pública se ha desarrollado en Chiapas, destacó que la obra de Jaime Sabines invita a observar la vida cotidiana sin reducirla a trámites o cifras, lo que —dijo— representa una lección valiosa para quienes participan en el sistema democrático del país, en la política.

“’Diario semanario y poemas en prosa’” inspira para reflexionar sobre el pasado proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Representa una lección valiosa para quienes participan en el sistema democrático”, dijo Bátiz.

Aseveró que la democracia trasciende los procedimientos formales, pues constituye una experiencia de convivencia social basada en valores compartidos. En ese sentido, destacó también la dimensión ética del pensamiento de Sabines, al recordar su postura sobre la libertad individual y el respeto a las ideas de los demás.

Bátiz García afirmó que ejercer el poder implica mucho más que tomar decisiones: exige comprender la realidad del país y tener la capacidad de imaginar un futuro mejor. Así lo expresó al encabezar el homenaje por el centenario del natalicio del poeta chiapaneco Jaime Sabines Gutiérrez.

“La función jurisdiccional, particularmente en materia electoral, no debe limitarse a la aplicación de la norma, sino que requiere interpretar el contexto social para fortalecer la confianza ciudadana. “No se trata solo de resolver, sino también de explicar; no solo decidir, sino generar confianza”, enfatizó.

El magistrado Julio Sabines Chesterking compartió que su infancia estuvo expuesta a relatos clásicos como ‘Las mil y una noches’, ‘Simbad el marino’ y ‘Aladino’, que despertaron su vocación literaria y contribuyeron a consolidarlo como una de las voces más trascendentes de la poesía contemporánea, cuya obra hoy trasciende fronteras.

Pilar Jiménez Trejo, periodista cultural y autora del libro ‘Sabines. Apuntes biográficos’, compartió diversas anécdotas derivadas de sus conversaciones con el poeta, quien sostenía que el mayor reconocimiento a su trabajo sería que sus lectores lo releyeran y encontraran utilidad en sus textos, aspiración que —afirmó— se mantiene vigente.

Agustín Millán Gómez, director general de Documentación del TEPJF, , destacó la estrecha relación entre literatura y democracia, al señalar que la primera no solo refleja los valores democráticos, sino que también los impulsa mediante el fomento del pensamiento crítico, la empatía y la diversidad de voces

Y destacó que que el Círculo de Lectura del TEPJF, creado el 13 de agosto de 2013, se ha consolidado como un espacio de diálogo e intercambio de ideas que contribuye al enriquecimiento cultural y social de sus participantes.