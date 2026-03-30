Resuelven misterio de Palacio Nacional: mujer sí asoleó sus piernas; ya la “regañaron”

Mañanera 30 de marzo La presidenta Sheinbaum señaló que la persona asoleándose en la ventana de Palacio Nacional fue sancionada.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el video difundido en redes sociales de una mujer tomando el sol en una de las ventanas de Palacio Nacional es real, añadiendo que la persona recibió una llamada de atención y fue sancionada por su acto al ser considerado una falta de respeto a un patrimonio histórico.

A pesar de que no existe un reglamento dentro del recinto presidencial que prohíba a las personas a tomar el sol en Palacio Nacional, la mandataria del país señaló en la conferencia matutina de este lunes 30 de marzo que “hay que tener respeto” por el significado del patrimonio.

¿El video de la mujer asoléandose en Palacio Nacional es real?

Después de que las imágenes fueran difundidas en redes sociales y se convirtiera en un acto señalado por la población como “irrespetuoso”, autoridades y especialistas negaron que el video fuera real, señalándolo como un producto de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, en la Mañanera del Pueblo de este lunes, la presidenta de México confirmó que el video es real.

“Al principio, el área correspondiente pidió información al área donde está esta ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día”, comunicó al público.

Sheinbaum afirma que la mujer asoleándose en Palacio Nacional recibió una llamada de atención

Después de que internautas señalaran que el video de una mujer asoleando sus piernas desde una ventana de Palacio Nacional es real, pues destacaron las tomas de los muros de contención colocados por las recientes manifestaciones de la CNTE, la mandataria de México habló al respecto en la conferencia matutina de este lunes.

“No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana, no está prohibido per se, pero hay que tener respeto lo que significa el patrimonio”, declaró.

🪟 ☀️ Después de que se difundiera el video de una mujer tomando el sol desde una ventana en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en su conferencia matutina que, si bien no hay un reglamento, sí debe de haber respeto por lo que significa el recinto como… pic.twitter.com/3yrrPBdN6u — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) March 30, 2026

De acuerdo con la titular del Ejecutivo Federal, el área correspondiente a la ventana captada en el video que se viralizó en redes sociales confirmó la presencia de una persona asoléandose el día que las imágenes fueron difundidas.

“A la persona se le dijo, fue sancionada”, informó Sheinbaum, señalando que no existe una norma que prohíba tomar el sol en la ventana, sin embargo, destacó: “Hay que tener respeto por Palacio Nacional y todo lo que representa”.