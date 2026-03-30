¿Se vendió la Colección Gelman?; Cultura aclaró la polémica en la mañanera del pueblo

Claudia Curiel de Icaza “Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman-Santander” (X:ccurieldeicaza)

La polémica por la supuesta venta de la Colección Gelman al extranjero fue desmentida esta mañana, pues la setaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, aclaró durante la conferencia matutina que el acervo no ha cambiado de dueño y que su salida del país es únicamente temporal.

La funcionaria aclaró que la colección sigue siendo propiedad de la familia Zambrano, coleccionistas mexicanos que la adquirieron en 2023, y su traslado al extranjero ocurre bajo un esquema legal que impide cualquier exportación definitiva. En ese sentido, enfatizó que la legislación mexicana protege a estas obras y obliga a su posterior retorno.

Polémica

La controversia surgió a partir del anuncio de su próxima exhibición en España, dentro del proyecto cultural Faro Santander, lo que generó interpretaciones en redes sociales sobre una posible venta o salida definitiva, a lo cual, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó información detallada sobre el tema, y expresó su interés en que la colección permanezca en territorio nacional. Ante este escenario, la Secretaría de Cultura reiteró que no existe riesgo de pérdida del patrimonio, al mismo tiempo que insistió que la colección no se ha vendido, no se fragmentará y mantiene su carácter mexicano, aunque continúe su circulación internacional bajo los marcos legales establecidos.

El acuerdo que detonó la discusión pública es un convenio llevado a cabo con la Fundación Banco Santander, el cuál contempla tareas de conservación, investigación y difusión internacional. A partir de este vínculo, el acervo adopta el nombre de Colección Gelman-Santander, aunque la propiedad permanece sin alteraciones.

Monumento Artístico

Parte de la colección cuenta con declaratoria de monumento artístico, lo que refuerza su protección legal. Esta categoría impide su venta al extranjero y establece condiciones estrictas para su salida del país, que solo puede ser temporal y bajo supervisión institucional.

En este mismo grupo hay obras de figuras clave del arte mexicano como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es la instancia encargada de autorizar y vigilar estos movimientos, y de acuerdo con la normativa vigente, las piezas deben regresar periódicamente a México, en plazos que no excedan los dos años. Es así que bajo este esquema, la Secretaría de Cultura confirmó que la colección regresará en 2028, tras cumplir con su circuito de exhibición internacional.

Un acervo con circulación global

Desde 2010 esta colección ha salido del país en más de 30 ocasiones con permisos oficiales, lo que forma parte de una práctica común para proyectar el arte mexicano en museos y espacios culturales del extranjero sin comprometer su propiedad. Actualmente, una parte de la colección se exhibe en el Museo de Arte Moderno, en la muestra “Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander”. La exposición estará abierta hasta julio de 2026 y representa el regreso del acervo a México tras casi dos décadas sin presentarse en el país.