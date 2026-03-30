Tarjeta INAPAM: ¿hacen descuento en Walmart y Bodega Aurrera en abril? (INAPAM - WALMART México)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene una alianza con la cadena de autoservicio de origen estadounidense Walmart y sus tiendas derivadas, como Bodega Aurrera, ofreciendo un descuento a los beneficiarios del programa para este mes de abril.

Sin embargo, el descuento exclusivo en el departamento de farmacia en Walmart y Aurrera tendrá un mayor porcentaje durante los primeros días de abril. Aquí te decimos de cuánto es el descuento y qué tienes que hacer para acceder si cuentas con tu tarjeta del INAPAM.

Descuentos en Walmart con INAPAM: ¿de cuánto es el descuento en farmacia y hasta cuándo estará disponible?

Durante los primeros 10 días del mes de abril, los beneficiarios del INAPAM podrán solicitar un descuento del 7% en el departamento de farmacia, tanto en las sucursales de Walmart como en las de Bodega Aurrera en todo el país.

Este descuento, exclusivo para personas adultas mayores que cuenten con su credencial INAPAM vigente, será válido hasta el 10 de abril de 2026. Sin embargo, a partir del 11 de abril, únicamente podrán acceder a un descuento del 5% en sus compras de medicamentos de patente y genéricos, así como artículos de curación, vitaminas y suplementos alimenticios.

¿Cómo pedir el descuento INAPAM en Aurrera y Walmart?

Para poder acceder al descuento del 7% en farmacia, en cualquiera de estas dos sucursales, los beneficiarios deben acudir de manera presencial al establecimiento y, al momento de realizar el pago, deberán presentar su credencial INAPAM vigente y solicitar la promoción.

A partir del 11 de abril, podrán solicitar únicamente el descuento del 5%, también presentando su credencial INAPAM física en cualquier establecimiento de Bodega Aurrera y Walmart.

¿Qué otros descuentos ofrece INAPAM en salud para sus beneficiarios?

Además de las alianzas con corporaciones como Walmart, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece una gran variedad de descuentos a sus beneficiarios en la sección de salud, disponibles en el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM, que puedes consultar directamente en la página del instituto.

Desde descuentos del 10% hasta el 40% en sucursales de cadenas de ópticas como Más Visión, distribuidas en la Ciudad de México, una de ellas ubicada en Álvaro Obregón.

Si estás interesado en adquirir lentes, también tendrás opciones en cadenas como Devlyn, que ofrece un 20% de descuento a los beneficiarios de INAPAM.

Descuentos en clases de natación para beneficiarios de INAPAM

De acuerdo con el Directorio de Beneficios del INAPAM, los apoyos en salud están disponibles en todo el país, en una variedad de establecimientos que abarcan distintas áreas para preservar la salud física y psicológica de los beneficiarios.

En Chicoloapan, municipio del Estado de México, los beneficiarios del programa podrán acceder a un descuento del 40% en la Escuela de Natación del Delfín, ubicada en 10 de Abril MZ-32 LT-27, colonia Revolución, C.P. 56390; institución que ofrece clases de natación para adultos, brindando herramientas para aprender a nadar o perfeccionar la técnica en este municipio del Edomex.

Una alternativa para reactivar los músculos y participar en una actividad recreativa con beneficios para el cuerpo.