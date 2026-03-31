México concluye participación como invitado de honor en Festival Internacional de Artes en Costa Rica

FIA, uno de los encuentros culturales más importantes de Centroamérica

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México concluyó su participación como país invitado de honor en la 37ª edición del Festival Internacional de las Artes (FIA), que se llevará acabo del 20 al 29 de marzo en San José, Costa Rica, uno de los encuentros culturales más relevantes de Centroamérica.

La participación mexicana se llevó a cabo a través de la diplomacia cultural impulsada por la dependencia, en coordinación con la embajada de México en Costa Rica, el Instituto Cultural de México en ese país y autoridades culturales costarricenses.

Durante el festival, se presentó una oferta cultural que incluyó música, artes visuales, literatura, cine, danza y gastronomía tradicional junto con actividades que se realizaron en el Parque La Sabana, sede principal del encuentro cultural.

En el ámbito musical se realizaron presentaciones de jazz y música tradicional , también se presentaron espectáculos de danza folclórica y contemporánea.

Por otro lado en tema de artes visuales se exhibieron exposiciones de fotografía, arte textil y pintura, mientras que en literatura participaron autores mexicanos con lecturas y presentaciones de obra; también se proyectaron producciones mexicanas contemporáneas y se realizaron talleres de animación y técnicas fotográficas.

Como parte de las actividades culturales se llevó a cabo una conferencia sobre el mezcal y su importancia en la cultura mexicana, acompañada de una degustación para el público asistente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló la participación forma parte de las acciones de diplomacia cultural que busca fortalecer los vínculos culturales, la cooperación internacional y la presencia de México en la región de Centroamérica.

El FIA cada año reune artistas de distintas disciplinas y públicos de diversas partes del mundo.