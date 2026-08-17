UNAM aplica primera jornada de examen de ingreso a licenciatura en la CDMX (Adrián Contreras)





La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició este lunes en la Ciudad de México la aplicación presencial del examen de ingreso a licenciatura, proceso que se extenderá hasta el 19 de agosto en el Palacio de los Deportes y al que fueron convocados 42 mil 784 aspirantes.

En la primera jornada se programaron tres turnos. En los dos primeros, 8 mil 174 personas realizaron la prueba, mientras que alrededor de 4 mil 200 correspondieron al primer turno, informó Javier de la Fuente Hernández, secretario general de la UNAM.

La aplicación se desarrolla en dos pabellones y en el domo de cobre del recinto, con una logística en la que participan más de 300 personas de la Universidad, entre ellas 130 encargadas de vigilar el proceso, además de notarios y auditores.

UNAM aplica primera jornada de examen de ingreso a licenciatura en la CDMX Aspirantes a nuevo ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentan el examen de control presencial este lunes, en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán (Mario Guzmán)

Supervisan seguridad de los exámenes

Javier De la Fuente explicó que la presencia de notarios y auditores tiene como objetivo garantizar el resguardo y la custodia de los exámenes, así como de los resultados que se obtengan durante las jornadas.

Los aspirantes presentan la prueba mediante tabletas sin conexión a internet, propiedad de la UNAM y algunas proporcionadas en préstamo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El soporte técnico está a cargo de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación.

El examen consta de 120 preguntas y los reactivos fueron elaborados por especialistas de la Universidad. De acuerdo con la institución, las preguntas cambian en cada aplicación.

El secretario general de la UNAM sostuvo que el mecanismo busca evitar que los aspirantes tengan acceso a apoyos externos durante la prueba y garantizar que los resultados correspondan exclusivamente al desempeño de cada persona.

La Universidad prevé que alrededor de 20 por ciento de los aspirantes no acuda a presentar el examen, con base en el comportamiento registrado en procesos anteriores realizados en León, Guanajuato; Oaxaca y Tijuana, Baja California.

Javier De la Fuente atribuyó las posibles ausencias a distintos factores, entre ellos que algunos jóvenes realizan procesos de admisión de manera simultánea en diferentes instituciones de educación superior.

UNAM aplica primera jornada de examen de ingreso a licenciatura en la CDMX (Adrián Contreras)

Resultados, antes del inicio de clases

Los resultados del proceso de selección serán publicados antes del inicio de clases, previsto para el 31 de agosto. De acuerdo con De la Fuente Hernández, las calificaciones comenzarán a darse a conocer durante el fin de semana previo al arranque del ciclo escolar.

Explicó que la Universidad requiere contar con el conjunto de resultados para realizar la ponderación y posteriormente asignar a los aspirantes de acuerdo con los espacios disponibles en cada escuela, facultad, modalidad y turno.

El funcionario también se refirió al proceso previo de aplicación del examen y ofreció una disculpa a quienes tuvieron que repetirlo. Señaló que la experiencia permitió a la institución identificar las dificultades para instrumentar un mecanismo que buscaba ampliar la equidad en el acceso a la educación superior desde distintos puntos del país.

Afirmó que la UNAM tomó esta experiencia como un precedente para mejorar el proceso, al reconocer que la implementación implicó diversas complejidades operativas.

En la supervisión de la jornada también participaron Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria; Joaquín Narro Lobo, director general de Orientación y Atención Educativa, y Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante del grupo de directores que acompaña el proceso.