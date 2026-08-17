Estado mexicano requiere que se respeten sus instituciones: Kenia López

Kenia López durante su informe al frente de la Presidencia de la Cámara de Diputados que termina este 31 de agosto.

En medio de la polarización y señalamientos por la falta de estado de derecho en México, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán advirtió que el Estado mexicano necesita que se respeten sus instituciones “porque el país necesita que éstas les sirvan a los mexicanos”.

“Sólo con el respeto al otro, a lo otro, a su pensamiento y acción podremos tener una patria en donde nadie esté por encima de la ley y en donde nadie sea reprimido por sus convicciones. Eso es justicia y debemos anhelarla siempre”, demandó

Durante su informe al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados y en presencia de representantes del Ejecutivo y el poder Judicial, López Rabadán advirtió que México exige que haya acuerdos en beneficio del país.

“Nos exige ponernos de acuerdo, escucharnos y actuar con institucionalidad. Los dolores y las injusticias no podrán tener solución si existen los abusos y la indiferencia”, estableció

Acompañada de los coordinadores de todas las bancadas de la Cámara de Diputados, López Rabadán presumió su gestión al frente de esa instancia legislativa donde recalcó que siempre respetó al Estado y a sus instituciones.

“Decidí ejercer con visión de Estado el mandato que mis compañeros de todos los partidos me otorgaron para dirigir esta representación popular”, estableció

Para ello—agregó—aplicó sin distinciones partidistas la Constitución, la ley y el reglamento que rige a esa soberanía./

López Rabadán recalcó que la Cámara de Diputados es el órgano que debe garantizar que cada peso de recursos públicos sea erogado con miras a mejorar la vida de los mexicanos y nos toca supervisar también que ningún peso termine en despilfarro o en corrupción.

“Esta Cámara es el espacio en donde se confrontan, dirimen y eligen las prioridades del Estado mexicano; aquí deben suceder los debates en los que se plantean las visiones de país y de futuro; los objetivos y los instrumentos; las discusiones profundas sobre cómo garantizar un piso parejo para los mexicanos y cómo recuperar la paz, que es la mayor exigencia de las familias mexicanas”, indicó

López Rabadán termina su presidencia al frente de la Cámara de Diputados el próximo 31 de agosto donde se perfila para sucederla en el cargo el pevemista, Raúl Bolaños Cacho-Cué que según el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal ya está “planchada” su designación.