¿Ya localizaron a Melani Estrella? Joven de 17 años desaparecida en Ecatepec (Alerta AMBER México)

Familiares de Melanie Estrella Enriques Escamilla, bloquearon una de las avenidas principales de Ecatepec de Morelos, el pasado 14 de agosto de 2026, para exigir la localización de la menor desaparecida.

Según los reportes, el bloqueo vial en el que participaron vecinos, amigos y familia se llevó a cabo a la altura de la estación del Metro Río de los Remedios, entre los límites de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Melanie Estrella?

El cierre vial congregó a más de 50 personas, las cuales permanecieron en la vialidad para impedir el acceso vehicular en dirección a Periférico por más de tres horas.

Con la presencia de pancartas y lonas allegados a Melanie Estrella solicitaron a las autoridades correspondientes de investigar el caso, avances en la carpeta de desaparición.

Personas cercanas a Melanie reportaron que después de iniciar con la denuncia por desaparición, la Fiscalía del Estado no proporcionó información sobre el curso de las diligencias o de algún indicio que pueda asegurar el trabajo de los elementos en este caso.

Allegados a Melanie recibieron un reporte sobre la desaparición de la menor

Después del bloqueo, los familiares sostuvieron una reunión con autoridades de la Fiscalía quienes llevan el caso, en la cual se les informó que ya cuentan con algunos indicios sobre la desaparición.

Aunque, por ahora esa información es confidencial para no obstruir el proceso, aseguran que las diligencias para su localización se están agilizando.

Melanie de 17 años, fue reportada como no localizada ante las autoridades estatales el 3 de agosto de 2026. De acuerdo con información difundida en Internet, fue vista por última vez al salir de su domicilio en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, Estado de México con rumbo que hasta ahora se desconoce.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la adolescente MELANIE ESTRELLA ENRIQUEZ ESCAMILLA, de 17 años de edad. pic.twitter.com/h9MoxjabY1 — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) August 15, 2026

¿Ya fue localizada Melanie Estrella?

La Fiscalía estatal informó que la integridad de Melanie Estrella se encuentra en riesgo ya que podría ser presunta víctima de la comisión de un delito.

Hasta el momento los trabajos para su localización continúan, por lo que familiares y amigos piden a la ciudadanía su apoyo para difundir su ficha de persona no localizada y en caso de contar con algún indicio que ayude a su paradero acercarse a las autoridades correspondientes.