Mujeres con Bienestar 2026: guía para descargar tu FUB sin errores y asegurar tu canasta alimentaria

Canasta Alimentaria 2026 Edomex: ¿Quién puede tramitarla y cuál es la fecha límite de registro? Ya se puede solicitar la Alimentación para el Bienestar 2026; conoce cuál es la fecha límite para registrarte y quiénes podrían hacerlo (@BienestarEdoMx)

Miles de mujeres en el Estado de México ya comenzaron el proceso de pre-registro al programa Alimentación para el Bienestar 2026, una iniciativa dirigida a personas de 50 a 64 años que busca fortalecer el acceso a productos básicos mediante la entrega de despensas durante el año.

Sin embargo, uno de los puntos que más dudas ha generado entre las solicitantes es la descarga del Formato Único de Bienestar (FUB), documento indispensable para avanzar a la siguiente etapa y asegurar la entrada al apoyo.

Este documento se ha convertido en la pieza clave del trámite, ya que funciona como comprobante oficial dentro del sistema y será obligatorio en la fase presencial. Por ello, las beneficiarias potenciales deben verificar que su prerregistro haya concluido correctamente y que cuenten tanto con su folio como con el FUB descargado.

¿Cómo descargar el FUB de Mujeres con Bienestar 2026?

De acuerdo con la convocatoria y la guía de apoyo publicada para las solicitantes, el Formato Único de Bienestar se obtiene al finalizar el pre-registro en línea. Una vez que el sistema confirma el registro, permite descargar el folio y el FUB. Si por alguna razón el archivo no se guardó en ese momento, todavía es posible recuperarlo desde la plataforma oficial.

El proceso es sencillo: la usuaria debe ingresar al portal oficial de sistemas de Bienestar del Estado de México y después:

Seleccionar la opción para verificar el estado de la solicitud o descargar documentos (“Si concluiste tu prerregistro y requieres verificar el estado de tu solicitud o descargar tus documentos”).

Presiona en la opción “haz clic aquí” .

. capturar su CURP y el número de folio con guiones

Finalmente presionar en “buscar”

El sistema habilitará nuevamente la descarga del archivo

Este paso es fundamental porque sin el FUB no será posible continuar con la validación presencial de documentos.

¿Cuándo se publicará la lista de folios aceptados?

El prerregistro en línea permanecerá activo hasta el 10 de abril de 2026, mientras que la lista de folios aceptados se publicará entre el 20 de abril y el 8 de mayo, periodo en el que también se realizará la entrega presencial de documentos en los Centros de Distribución (CEDIS) del Estado de México.

Si aceptaron mi folio...¿qué dicumentos me pedirán?

Si el folio aparece en la lista, la solicitante deberá acudir con:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP impresa o biométrica

Comprobante de domicilio

Formato Único de Bienestar debidamente llenado

La autoridad estatal detalló que completar esta fase es lo que verdaderamente asegura la posibilidad de ingresar al programa.

¿Qué ofrece el apoyo Alimentación para el Bienestar?

La estrategia está dirigida a mujeres mexiquenses de 50 a 64 años y contempla la entrega de despensa básica hasta en seis ocasiones durante 2026, dependiendo de la permanencia en el padrón y de la disponibilidad operativa del programa.

El objetivo es reforzar la seguridad alimentaria de las beneficiarias mediante productos esenciales de la canasta básica, en un contexto donde este tipo de apoyos ha cobrado relevancia por el aumento en el costo de alimentos y servicios.