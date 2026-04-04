Amenazan a trabajadores de ciencia y tecnología en Tabasco por defender derechos laborales; “presos ya no podrán exigir basificación de horas”

CDMX — En Tabasco se persigue políticamente y judicialmente a trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec) de la entidad por defender derechos laborales, como la basificación de sus horas, además de constantes amenazas con el fin de que renuncien tanto a sus demandas de que se les garanticen sus prestaciones, así como a sus cargos, denunciaron representantes sindicales.

Acompañados de la diputada morenista Alejandra del Valle Ramírez, del Distrito 2 federal, Candelario García Torres, secretario general del sindicato, afirmó que, desde la llegada del director general de ese sindicato, Guadalupe A. Acopan, se ha dado la persecución política, judicial y sindicalmente por el hecho de defender el contrato colectivo de trabajo.

“Hace unos días amenazó que nos van a detener, que nos van a abrir carpetas de investigación, que nos van a fabricar delitos para efectos de que presos ya no podamos defender el contrato colectivo de trabajo. Del año pasado a la fecha ya despidió a cuatro integrantes del sindicato, que además son hostigados por defender el contrato colectivo de trabajo, por no dejarse someter a que les quiten las prestaciones”, señaló.

García Torres expuso que A. Acopan exige las renuncias, pero lo grave fue que desmanteló al Órgano Interno de Control (OIC) del Cecytec, cuyas funciones las trasladó al área jurídica.

Explicó que la falta OIC en el Cecytec ha permitido decisiones que vulneran la ley y los derechos laborales.

“Están presionando a todos los trabajadores a renunciar a nuestra organización sindical para que puedan participar en la basificación de sus horas”, explicó el líder sindical.

Augusto Valdez, del Sindicato Nacional de Educación Superior, pidió en la Cámara de Diputados que el gobernador de Tabasco, Javier May, que cesen los hostigamientos contra los trabajadores, tras señalar que las denuncias no son de carácter político, sino de justicia laboral y de administración.

Los líderes sindicales llamaron al secretario de Educación federal, Mario Delgado, a que se involucre en el tema y se dé un cese al conflicto.

La diputada Alejandra del Valle aseveró que dará seguimiento al caso, y confió en que las autoridades educativas atiendan la situación.

“Ésta es la casa del pueblo y aquí se les garantiza su libertad de

expresión”, dijo, y reiteró su respaldo a las y los trabajadores, pero subrayó que se debe garantizar la soberanía de los sindicatos, pero principalmente su funcionalidad.

“Y si en un momento tienen algunas diferencias, el diálogo es la única manera, no el atropello ni en este caso la agresión y la represión”, enfatizó.