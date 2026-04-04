Avanza rescate de mineros en Sinaloa; continúan trabajos de refuerzo en estructura y reuniones con familias

Rescate de los mineros en Sinaloa Las brigadas que operan en la mina Santa Fe, en El Rosario, mantienen labores continuas para estabilizar la zona afectada por el colapso de la presa de jales. Autoridades federales y estatales concentran esfuerzos en reforzar estructuras, controlar el flujo de agua y avanzar hacia el punto donde permanecen tres trabajadores atrapados.

El Puesto de Mando Unificado confirmó que las acciones de rescate siguen centradas en asegurar el área del incidente, donde el desbordamiento de jales generó obstrucciones que impiden el paso seguro hacia el sitio de búsqueda.

Los equipos técnicos trabajan en estabilizar el terreno mientras continúan las labores de control de agua y residuos mineros.

En el punto conocido como el tapón del crucero, los equipos mantienen trabajos de limpieza de jales y la aplicación de un sellado mecánico para darle firmeza a la zona dañada.

Las labores continúan durante la madrugada donde el personal de la Comisión Federal de Electricidad siguió con limpieza mediante aire comprimido, lavado de paredes y extensión de cable para poner en funcionamiento más equipos de bombeo.

Como parte del proceso, se realizó chifloneo en el techo de la galería, una técnica con agua o aire a presión que permite desprender material suelto.

Tras limpiar la zona, se perforaron barrenos para colocar anclas de soporte e iniciar el armado de un muro de concreto que reforzará la estructura interna. En paralelo, se tendieron tres kilómetros de cableado eléctrico necesarios para operar las bombas que extraen agua y jales.

En el operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Protección Civil Nacional, la SSPC, la CFE, autoridades del Gobierno de Sinaloa y brigadas de rescate provenientes de distintos estados y compañías mineras.

Posteriormente, desde el Puesto de Comando en El Rosario, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabezó una reunión técnica para revisar el avance del cableado en la galería. En el encuentro estuvieron representantes de Defensa Nacional, Marina, CFE, Protección Civil estatal e IMASS.

La funcionaria también se reunió con familiares de los tres mineros que permanecen en la mina, a quienes se mantiene informados sobre los avances y decisiones operativas.

Dentro de la estrategia, se selló un punto crítico ubicado debajo de la presa para evitar filtraciones. Con este paso concluido, inició la construcción de un muro de concreto para reforzar el terreno y abrir paso seguro a las brigadas.

Al mismo tiempo, se habilitaron rutas internas para facilitar el ingreso de maquinaria y mejorar el desplazamiento del personal. Estas acciones incluyen la colocación de costales para estabilizar el suelo, la adecuación de caminos, señalización interna y soportes para el cableado que alimenta las bombas de extracción.