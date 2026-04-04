El Pentágono identifica a cuatro militares de EU heridos en Irán como mexicanos

Se cumplieron 36 días de guerra entre EU e Israel contra Irán (EFE/EFE)

36 días de guerra — El Departamento de Guerra de Estados Unidos (Pentágono), presentó un reporte sobre las bajas que ha dejado la operación Furia Épica que inició hace cinco semanas con la ofensiva de EU e Israel contra Irán, y destacó que esta ofensiva ha dejado 13 militares muertos y 365 heridos, entre estos últimos cuatro que fueron identificados como mexicanos.

Las cifras han sido explicadas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) del Pentágono, que clasifica a otros tres soldados como de origen hispano.El desglose no incluye las posibles bajas o heridos ocurridos el pasado 3 de abril, cuando las fuerzas iraníes derribaron un caza estadounidense.

Uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán fue rescatado con vida, mientras tanto, las fuerzas de EU siguen trabajando para encontrar a un segundo tripulante, del que no ha trascendido su situación.El reporte refiere que entre los heridos en estas cinco semanas de conflicto bélico 63 son parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea.

En lo que respecta a los militares que han perdido la vida, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.Este sábado se cumplieron en cinco semanas del arranque del conflicto el pasado 28 de febrero y justo este día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo o de lo contrario atacará sus plantas energéticas.

El mandatario estadounidense ya había extendido el plazo dado sin que Teherán diera una respuesta clara sobre su disposición a dialogar.

El Pentágono no ha revelado aún los nombres de los militares muertos ni heridos en combate, pero se espera que se den a conocer sus identidades en las próximas horas o días.

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