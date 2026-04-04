México y Chile ponen en marcha certificación electrónica para productos cárnicos: Agricultura

e-Cert certificado digital para el intercambio de productos cárnicos vivos Senasica informó que México ya trabaja con otros socios como Estados Unidos, Japón y Brasil para replicar el modelo.

México y Chile dieron un paso adelante en sus procesos sanitarios y de comercio exterior al poner en marcha el intercambio de productos pecuarios bajo el sistema de certificación electrónica e-Cert.

Con este mecanismo, vigente desde marzo, los documentos impresos quedaron atrás y sustituidos por datos en formato XML enviados directamente entre autoridades sanitarias de ambos países.

El cambio es resultado del trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica o Agricultura) y el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG), que desde hace años desarrollan la coordinación para implementar un modelo más ágil y seguro.

Cada año, ambos países comercian más de 25 mil toneladas de carne de ave, ovino y cerdo, además de subproductos como queso y requesón, un flujo con un valor que supera los 100 millones de dólares.

Con el e-Cert, toda esa operación se vuelve más rápida: la información de los embarques viaja de sistema a sistema sin posibilidad de alteraciones, lo que elimina riesgos de manipulación o falsificación.

El esquema también facilita la logística, permite validar de inmediato la documentación y cumple con estándares internacionales en materia zoosanitaria. Para las autoridades y exportadores, esto significa menos trámites, mayor claridad y un comercio más seguro.

Senasica informó que México ya trabaja con otros socios como Estados Unidos, Japón y Brasil para replicar el modelo. Es así como México y Chile se colocan como referencia internacional en certificación electrónica para productos agropecuarios, al acelerar revisiones, validaciones y procesos de exportación en beneficio del sector pecuario de ambos países.