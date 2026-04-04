Profeco llama a un consumo responsable y sustentable durante las vacaciones

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a la población para adoptar un consumo responsable y sustentable durante el próximo periodo vacacional, con el objetivo de proteger el medio ambiente y contribuir al bienestar de las comunidades locales.

La dependencia federal destacó la importancia de que las y los turistas tomen conciencia sobre el impacto que generan sus decisiones de consumo mientras disfrutan de sus días de descanso. En este sentido, la Profeco exhortó a cuidar los espacios naturales y culturales que se visiten, como bosques, playas, zonas arqueológicas y otros destinos turísticos.

De acuerdo con la institución, durante las temporadas vacacionales suele incrementarse la afluencia de visitantes en distintos puntos del país, lo que puede generar afectaciones al entorno si no se actúa con responsabilidad. Por ello, se recomendó evitar tirar basura, respetar la flora y fauna, así como seguir las indicaciones de las autoridades locales en cada destino.

Asimismo, la Profeco subrayó que una forma de fomentar el consumo sustentable es optar por productos y servicios de origen local. Esta práctica no solo ayuda a reducir la huella ambiental, sino que también impulsa la economía de las comunidades que dependen del turismo. Comprar artesanías, alimentos y otros productos elaborados en la región visitada puede marcar una diferencia positiva para las familias que viven de estas actividades.

La dependencia también recordó que el consumo informado es clave para evitar abusos y cuidar el bolsillo de las y los consumidores. En este contexto, recomendó comparar precios, verificar la calidad de los productos y servicios, así como solicitar comprobantes de compra para cualquier aclaración futura.

Otro de los puntos destacados en el boletín es la importancia de planificar los viajes con anticipación. Esto incluye elegir opciones de transporte y hospedaje que sean responsables con el medio ambiente, así como informarse sobre las condiciones del lugar que se visitará.

Finalmente, la Profeco reiteró su compromiso de velar por los derechos de las y los consumidores, al tiempo que promovió una cultura de consumo consciente y respetuosa con el entorno. La institución invitó a la población a disfrutar de las vacaciones de manera responsable, recordando que pequeñas acciones pueden tener un gran impacto en la conservación del medio ambiente.

Con ello se busca generar conciencia entre la ciudadanía para que las vacaciones no solo sean un momento de descanso, sino también una oportunidad para contribuir al cuidado del planeta y al desarrollo de las economías locales.