El programa la Escuela es Nuestra ha beneficiado a 197,092 planteles educativos

Pamela López Ruiz FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Con el objetivo de darle seguimiento a los programas de bienestar que fueron implementados en el sexenio gubernamental anterior, la directora general del programa la Escuela es Nuestra, Pamela López presentó el día de hoy durante la conferencia de prensa “Las mañaneras del Pueblo”, los avances en beneficios a las escuelas públicas del nivel educativo básico. Al igual que la ampliación del programa que se enfoca en la atención de escuelas del nivel educativo medio-superior “donde la premisa es atender las necesidades de los planteles educativos mediante el otorgamiento de un recurso económico que se gestiona a través de las madres, padres, maestras y maestros de manera directa y sin intermediarios”.

Para el 2026 el presupuesto para dicho programa es de 26,00 millones de pesos con los cuales se le bridara atención a 75,405 planteles educativos, lo que representa, aproximadamente, la formación de 8.5 millones de estudiantes en ambos niveles educativos.

Por otro lado, como parte del Operativo, a lo largo de los meses de abril y mayo, Paloma López dio a conocer, que se van a estar entregando las tarjetas del Banco del Bienestar a los comités escolares que se y para finales de mayo recibirán los recursos.

Además, de acuerdo a la proyección de atención sexenal a todas las escuelas de educación publica básica y medio-superior, en el año presente se tiene estimado que se va a alcanzar la cobertura de 100 por ciento de secundarias y 100 por ciento del nivel medio-superior. Con dicha proyección, se plantea que, durante el sexenio, las y los beneficiarios puedan recibir hasta tres veces el recurso del programa.

Por último, se presentaron los avances que ha presentado el programa desde que fue formado en 2019. A finales del año 2023, se hizo notorio un incremento exponencial en el pr4esupeusto asignado al programa y en el caso del nivel nivel medio-superior, este fue incorporado a partir del 2025. En total se han destinado 404, 588 apoyos para 197,092 escuelas públicas de ambos niveles educativos.

Entres los avances y las renovaciones que han tenido lugar, se encuentra la construcción de aulas y salones de usos múltiples. El método para poder determinar cuáles son las infraestructuras que hay que priorizar, se maneja por medio de asambleas generales en las que las decisiones son tomadas por las mamás, los papás, las maestras y los maestros.