En 15 meses se han aplicado 33.9 millones de vacunas contra el sarampión en México

Desde febrero pasado se han reportado más de 15,000 casos de sarampión confirmados (Archivo/Cuartoscuro)

Brote de sarampión — Entre el 1 de enero de 2025 y el 3 de abril de 2026 se han aplicado 33.9 millones de vacunas contra el sarampión en México, en medio de un brote que ha dejado 36 muertes y más de 15,000 casos confirmados, reportó este lunes la Secretaría de Salud.

La dependencia señala en un comunicado que la estrategia de inmunización está enfocada en niñas y niños de entre 6 meses y 12 años, considerados el grupo prioritario para cortar la transmisión del virus.

Sobre este punto, hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a verificar que los menores cuenten con su esquema de vacunación completo y acudir a los servicios de salud en caso de dosis pendientes.

Asimismo, destacó el objetivo de ampliar la cobertura en todo el país y resaltó que la vacunación también está dirigida a personas de entre 13 y 49 años que no cuenten con esquema completo o segunda dosis.

Las autoridades recordaron que la vacuna es gratuita y puede localizarse el centro de aplicación más cercano a través del sitio dondemevacuno.salud.gob.mx o vía telefónica.

En la misma línea, la Secretaría de Salud refirió que desde enero de 2025, México ha registrado 15,151 casos confirmados de sarampión y 36 muertes, según datos de la Dirección General de Epidemiología.

El grupo de edad con más contagios es de 1 a 4 años (1,964), seguido del grupo de 25 a 29 años (1,781) y el de 5 a 9 años (1,738).

La dependencia subrayó que la campaña se realiza de manera coordinada entre instituciones del sector salud, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar, Petróleos Mexicanos (Pemex), Defensa y Marina, apuntó la dependencia.

En tanto, refirió que las muertes se han reportado en los estados de Chihuahua (21), Jalisco (5), Durango (2), Ciudad de México (2), Sonora (1), Michoacán (1), Tlaxcala (1), Chiapas (1), Guerrero (1) y Sinaloa (1).

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