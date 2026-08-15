Profepa recupera 9 mil 500 huevos de tortuga golfina en Oaxaca

Profepa y Marina rescatan huevos de tortuga en Oaxaca

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recuperó 9 mil 500 huevos de tortuga marina golfina y protegió otros 82 de tortuga laúd durante la segunda arribada de la temporada 2026-2027 en el Santuario Playa Morro Ayuta, en Oaxaca.

El operativo se desplegó luego de que el pasado 4 de agosto personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reportara el inicio de la segunda arribada de tortugas marinas en esta zona, ubicada entre los municipios de San Pedro Huamelula y Santiago Astata.

Ante ello, elementos de la Profepa en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, realizaron recorridos de vigilancia durante el día y la noche para proteger a las especies durante su llegada a las playas de anidación.

Durante los recorridos efectuados el 6 y 7 de agosto, las autoridades localizaron 9 mil 500 huevos de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) abandonados dentro de costales, entre la vegetación de las dunas costeras del Santuario.

De acuerdo con la Profepa, los huevos ya no eran aptos para continuar su desarrollo debido al movimiento inadecuado y brusco al que fueron sometidos, por lo que fueron enterrados en su totalidad en un área libre de anidación como destino final.

En tanto, el 6 de agosto, personal de la Profepa y de la Semar acompañó y brindó seguridad a un ejemplar de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) que arribó a la playa para desovar.

La tortuga depositó 82 huevos, los cuales fueron recolectados y reubicados por personal de la Conanp para su incubación. Una vez que nazcan las crías, serán liberadas.

La segunda arribada se registró del 4 al 9 de agosto y durante ese periodo llegaron a desovar 31 mil 370 tortugas golfinas, especie incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de peligro de extinción.

La Profepa informó que mantendrá los recorridos de vigilancia y las acciones de protección de las tortugas marinas en el Santuario Playa Morro Ayuta durante la temporada de arribadas 2026-2027.