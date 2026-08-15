El retiro de la visa a Andy es político: “Al que quieren no es al chico, sino al grande”

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro, López Obrador, asegura que EU al que quiere es a su hermano AMLO, y no a su sobrino Andy El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro, López Obrador, asegura que EU al que quiere es a su hermano AMLO, y no a su sobrino Andy (Archivo)

Quitan visa a Andy — Horas después de que se hiciera público que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Andrés Manuel López Beltrán, este sábado José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, aseguró a periodistas que “esto es un asunto político, no tiene que ver con otro tema, Realmente (Washington) al que quieren no es al chico, sino al grande”, destacó, en alusión que EU quiere a su hermano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y no a su sobrino Andy.

El funcionario tabasqueño encontró un momento para abordar el tema del retiro de la visa a su sobrino Andy y aseguró que se trataba de un asunto político que tiene como propósito hacer daño al prestigio de los agraviados y cuestionó por qué Estados Unidos no lo hizo con gobiernos anteriores.

“Eso no lo hacían ¿por qué?, pues eran gobiernos entreguistas que hacían al pie de la letra lo que les ordenaban desde Estados Unidos. Aquí hay soberanía, hay autonomía”, enfatizó.

En la misma línea, el secretario de Gobierno de Tabasco señaló que no ha hablado con su sobrino ni con su hermano para abordar el tema y apuntó que seguirá apoyando el movimiento de la Cuarta Transformación.

El retiro de la vista a Andy se hizo público la noche del jueves, luego de que el hijo del exmandatario publicó una carta dirigida al presidente Donald Trump en la que le pide explicaciones del por qué le fue revocada su visa.

De acuerdo con la carta, el hijo de AMLO lanzó ofensas contra Marco Rubio, secretario de Estado de EU y contra Cristopher Landau, exembajador en México, a quienes llamó “hitlerianos”, “jefes de pandilla” y “carroñeros”.

Asimismo, Andrés Manuel López Beltrán exigió a Trump que los destituyera si se compraba que no había razón para revocarle el documento para ingresar a Estados Unidos, lo que desató críticas por este reclamo.

La Crónica de Hoy 2026