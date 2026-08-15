Desmantelan narcolaboratorio en Encinal, Michoacán

Aseguramiento Narcolaboratorio desmantelado. (Marina)

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que, personal naval localizó y neutralizó un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de narcóticos en la localidad de El Encinal, municipio de Lázaro Cárdenas Michoacán.

Autoridades detallaron que este aseguramiento fue luego de patrullajes de vigilancia terrestre realizados por personal naval, orientados a debilitar las capacidades logísticas y operativas de los grupos generadores de violencia que operan en la entidad.

Durante los recorridos, el personal desplegado ubicó un sitio habilitado como laboratorio clandestino, donde fueron asegurados diversos precursores químicos, sustancias y equipos presuntamente utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, para luego neutralizarlos, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La Marina explicó que la neutralización de esta infraestructura ilícita representa una afectación relevante a las capacidades de producción, abastecimiento y financiamiento de las organizaciones delictivas, al impedir la elaboración de sustancias que ponen en riesgo la salud de la población y alimentan los esquemas de violencia que afectan a diversas comunidades,