Juez federal de EU avala avance del muro de Trump en territorio de tribu indígena, cerca de México

Juez federal permite avance del muro de Trump en territorio de tribu indígena

Un juez federal de Estados Unidos rechazó la solicitud de la Nación Tohono O’odham para detener la construcción de un tramo del muro fronterizo impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump en Arizona, cerca de la frontera con México.

La decisión fue tomada por el juez de distrito Richard Leon, con sede en Washington, D.C., quien determinó que la tribu no logró demostrar que las obras modificarían los límites de su territorio sin autorización del Congreso estadounidense. También rechazó el argumento de que la construcción representaría una invasión ilegal de la reserva indígena.

El proyecto contempla aproximadamente 99 kilómetros de muro en una zona de la reserva de la Nación Tohono O’odham, territorio que se extiende por el desierto de Sonora, en Arizona, y que colinda con la frontera mexicana.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, el magistrado consideró que los intereses del gobierno estadounidense relacionados con la seguridad fronteriza, la aplicación de las leyes migratorias y la seguridad pública tienen mayor peso, por ahora, que los posibles daños que la construcción podría ocasionar a la comunidad indígena.

Tribu denuncia posibles afectaciones

La Nación Tohono O’odham se opone al proyecto debido a las consecuencias que, según sus representantes, podría tener sobre su territorio y sus tradiciones.

La reserva indígena tiene una extensión aproximada de 1.13 millones de hectáreas y comparte cerca de 99 kilómetros de frontera con México. La nación cuenta con más de 37 mil integrantes y una parte de ellos vive en territorio mexicano.

Para los integrantes de esta comunidad, la frontera entre México y Estados Unidos divide un territorio ancestral en el que existen relaciones familiares, culturales y religiosas entre personas que viven en ambos países.

Los representantes de la tribu han señalado que la construcción del muro podría afectar sitios considerados sagrados, además de recursos naturales utilizados en actividades tradicionales. También advierten que la barrera podría dificultar el contacto entre familias y comunidades que históricamente han mantenido vínculos a ambos lados de la frontera.

La preocupación no se limita solamente al aspecto territorial. Los integrantes de la Nación Tohono O’odham consideran que las obras pueden afectar prácticas religiosas y ceremonias que forman parte de su identidad cultural.

Después de conocer la decisión judicial, el presidente de la Nación Tohono O’odham, Verlon M. Jose, manifestó su desacuerdo y señaló que la comunidad todavía analiza las opciones legales que puede utilizar para continuar con la defensa de su territorio.

El antecedente de la Reserva Roosevelt

Uno de los puntos principales de la disputa legal está relacionado con la llamada Reserva Roosevelt.

En 1907, el entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, emitió una proclama mediante la cual se estableció una franja de terreno público de aproximadamente 18 metros a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

El gobierno estadounidense utiliza este antecedente como parte de sus argumentos para avanzar con el proyecto fronterizo. Sin embargo, los abogados de la Nación Tohono O’odham consideran que una construcción de las dimensiones previstas no puede limitarse únicamente a esa franja.

Durante una audiencia realizada el pasado 22 de julio, el juez Richard Leon expresó dudas sobre la posibilidad de otorgar la medida cautelar solicitada por la comunidad indígena y señaló que se trataba de un caso con características poco comunes.

Con la resolución, el gobierno de Donald Trump puede continuar con las acciones relacionadas con el proyecto mientras la disputa legal sigue su curso.

El caso mantiene un debate entre la política de seguridad fronteriza de Estados Unidos y los derechos territoriales y culturales de una comunidad indígena que considera que las obras podrían afectar parte de su territorio ancestral.

Por ahora, la Nación Tohono O’odham analiza sus siguientes pasos legales para intentar frenar la construcción del muro en Arizona.