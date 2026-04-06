Lista de casetas que están cerradas por los bloqueos de transportistas y agricultores

Bloqueo (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

Por motivo de las manifestaciones y bloqueos organizados por los transportistas y agricultores quienes exigen que el gobierno cumpla con los acuerdos establecidos en noviembre del 2025, desde las siete de la mañana se han reportado bloqueos en las siguientes casetas:

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Cuernavaca

Autopista México-Puebla

Las organizaciones han advertido que la protesta se puede llegar a extender hacia otras vías, y que incluso están dispuestos a llevar a cabo marchas o caravanas hacia la Ciudad de México. Por el momento se desconoce a que hora van a terminar los bloqueos.