¿Qué carreteras están cerradas? Reporte actualizado del megabloqueo de transportistas hoy Conoce qué carreteras se encuentran bloqueadas hoy, 6 de abril, debido al paro de transportistas (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Conoce cuáles son las carreteras que se encuentran bloqueadas hoy, 6 de abril, por el paro de transportistas en este reporte actualizado.

Tras el anuncio del megabloqueo de carreteras por parte de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) para este lunes 6 de abril, el cierre de las diferentes vialidades del país continúa.

¿Qué carreteras están bloqueadas hoy?

De acuerdo con la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), estas son las carreteras que se encuentran bloqueadas hoy por presencia de manifestantes:

Carretera Maravatío-Contepec: cierre de circulación en ambos sentidos a la altura de la caseta de cobro “Contepec”.

cierre de circulación en ambos sentidos a la altura de la Carretera Cd. Victoria-Matamoros: cierre parcial de circulación cerca del km 200+500.

cierre parcial de circulación cerca del Carretera Mazatlán-Culiacán: cierre parcial de circulación a la altura de la caseta de cobro “Costa Rica”.

cierre parcial de circulación a la altura de la caseta de cobro Carretera Zamora-Zacapu: cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 110+000.

cierre total de circulación por presencia de personas cerca del Carretera Culiacán-Los Mochis: cierre parcial de circulación a la altura de la caseta de cobro “Cuatro Caminos”.

cierre parcial de circulación a la altura de la Carretera Guamúchil-Guasave: a la altura del Puente Sinaloa se presenta una reducción de carriles en ambos sentidos.

Por lo tanto, si planeabas transitar por alguna de estas carreteras, deberás tomar tus precauciones y consultar otras alternativas viales para poder llegar a tu destino.

Mientras tanto, la presencia de manifestantes continúa en otras vialidades, en donde mantienen las plumas levantadas en algunas casetas para permitir el paso libre; esto se ha registrado en:

Carretera Los Mochis-Cd. Obregón: en la caseta de cobro “San Miguel”.

en la caseta de cobro “San Miguel”. Carretera Chihuahua–Cd. Juárez: en la caseta de cobro “Sacramento”.

¿Se encuentra bloqueada la carretera México-Querétaro hoy?

De acuerdo con CAPUFE, este lunes 6 de abril la autopista México-Querétaro se encuentra operando de manera normal en ambos sentidos, sin reporte de accidentes o presencia de manifestantes, por lo que podrás circular con normalidad.

¿A qué hora termina el bloqueo de transportistas hoy?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) no ha informado sobre alguna hora exacta en la que se prevea que finalicen los bloqueos en las carreteras, por lo que se recomienda a los conductores estar al pendiente de los medios oficiales de CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras para conocer el estado actualizado de las vialidades.