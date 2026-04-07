Banco del Bienestar lanza alerta urgente: adultos mayores que deben cambiar su NIP en abril 2026

En medio de la dispersión de apoyos sociales, el Banco del Bienestar encendió una alerta preventiva que no debe pasar desapercibida: algunos adultos mayores deben poner atención a su tarjeta y, sobre todo, a su NIP para proteger su dinero.

¿Quiénes deben cambiar el NIP de su tarjeta del Bienestar en abril?

La recomendación se enfoca principalmente en adultos mayores con NIP predeterminado; es decir, todos aquellos quienes recibieron recientemente su Tarjeta del Bienestar y aún conservan el NIP original.

Este código inicial es vulnerable porque suele ser conocido por terceros o fácil de deducir.

Otro grupo clave son quienes han compartido su clave con familiares o conocidos. Aunque parezca un acto de confianza, en términos bancarios es abrir la puerta de un posible robo.

Asimismo, si tu NIP lleva meses o incluso años sin cambiarse, también es momento de renovarlo. Especialistas recomiendan hacerlo de forma periódica para evitar fraudes.

¿Es obligatorio cambiar el NIP para recibir la pensión?

En realidad, no es obligatorio cambiar el NIP para seguir recibiendo el dinero. Los depósitos continúan llegando con normalidad.

Sin embargo, el cambio sí es altamente recomendable ya que el riesgo de fraude crece de forma considerable.

¿Por qué el Banco del Bienestar lanzó esta alerta?

El contexto es que millones de personas reciben apoyos a través de esta tarjeta, y con ello también crecen los intentos de fraude.

Las autoridades han detectado prácticas comunes que ponen en riesgo los recursos:

No cambiar el NIP inicial

Compartir la clave con terceros

Usar combinaciones fáciles como fechas de nacimiento

Por ello, el llamado es preventivo: reforzar la seguridad antes de que ocurra un problema, no después.

Paso a paso para cambiar el NIP de la tarjeta Bienestar

El proceso es sencillo, rápido y sin costo. Se puede hacer de dos formas:

En cajero automático

Insertar la tarjeta Ingresar el NIP actual Elegir la opción “Cambio de NIP” Capturar el nuevo código Confirmarlo

En ventanilla

También puedes acudir directamente a una sucursal y solicitar apoyo para actualizarlo.

Recomendaciones clave para proteger tu dinero

No compartir el NIP con nadie

Evitar números obvios

Cambiarlo cada cierto tiempo

Memorizarlo y no anotarlo en lugares visibles

El mensaje de fondo es sencillo: la tarjeta no solo guarda dinero, guarda confianza. Y el NIP es el candado.