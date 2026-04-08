Camina en Senado reforma para combatir feminicidio; homologará sanciones en todo el país

Memorial frente a Bellas Artes visibiliza feminicidios y cuestiona cifras oficiales Foto de archivo (Andrea Murcia Monsivais)

Las comisiones de puntos constitucionales, estudios legislativos y para la igualdad de género del senado, aprobaron la reforma sobre Ley General en materia de Feminicidio que homologará en todas las entidades federativas la misma tipificación penal del delito, pero también uniformará sanciones y agravantes así como mejorar los estándares de investigación con debida diligencia y perspectiva de género a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas.

Debido a que hoy cada estado tiene su propia legislación con diferencias respecto al Código Penal Federal, se abre la puerta a la impunidad de los criminales que cometen feminicidio, explicaron los senadores en la sesión de dictamen.

La presidenta de la comisión para la igualdad de género del Senado, Malu Micher expuso esta disparidad de criterios y tipos penales en el país.

“Se identifica que solo en 9 códigos penales de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas se contemplan las mismas razones de genero del tipo penal que se establece a nivel federal mientras que en los 23 estados restantes hay diferencias aumentando, incluso reduciendo las razones de género, recuerden que las razones de genero son situaciones objetivas que pueden ser demostrables, verificables y que constituyen precisamente un elemento para decidir que se realizó feminicidio, las penalidades también varían”, apuntó.

Actualmente, en la mayoría de los estados del país, el promedio de sanción es de 40 a 70 años de prisión mientras que en Baja California, Coahuila y Michoacán se sanciona con prisión de 20 a 50 y en Chiapas de 55 a 100 años.

Con una ley general estas diferencias llegarán a su fin y habrá las mismas sanciones aplicables en cualquier lugar de nuestro país.

Así se cumplirá además con los estándares internacionales de los instrumentos que México ha suscrito en materia de feminicidio.

Senadores de oposición se sumaron a las propuestas para la expedición de la nueva ley y respaldaron esta reforma.

Laura Esquivel, senadora del PAN, señaló la urgencia de perseguir el delito y sobre todo reparar el daño causado.

“Se debe prever presupuesto para la reparación del daño para que todas y todos nuestros niños huérfanos de las víctimas de feminicidio tengan una pensión mensual, atención médica y psicológica, becas educativas, protección especial en temas de tutela y custodia y por supuesto apoyo a una vivienda digna y segura porque cada feminicidio que no se investiga bien en este país es un mensaje de permiso para el siguiente, los feminicidios en México son una emergencia nacional”

Mely Romero. senadora del PRI apuntó que “la nueva ley debe cerrar la puerta a la liberación de agresores que no consuman su delito pero que, si tenían la intención, cerrar la puerta a la impunidad y reconocer estas conductas como una antesala al feminicidio”

Esta reforma constitucional será debatida en el pleno la semana entrante.