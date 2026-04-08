Declaración Anual SAT: ¿Es obligatoria la e.firma para recibir tu devolución de saldo a favor? Conoce si puedes solicitar tu devolución de saldo a favor del SAT sin la e.firma (@SATMX)

Si presentaste tu Declaración Anual y quieres solicitar tu devolución de saldo a favor, conoce cuáles son los requisitos para hacerlo y si es necesaria la e.firma.

Cada año, los contribuyentes reportan ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sus ingresos, deducciones, retenciones y pagos de impuestos del año fiscal anterior.

Como resultado de esta declaración, en ocasiones los contribuyentes resultan con un saldo a favor, el cual el SAT debe devolver, siempre y cuando lo soliciten.

¿Es obligatoria la e.firma para recibir el saldo a favor en 2026?

Entre los diferentes requisitos que solicita el SAT a los contribuyentes para realizar la devolución de su saldo a favor, se pide el uso de la contraseña o la e.firma.

Por lo tanto, en la mayoría de los casos se puede solicitar la devolución únicamente con la contraseña del SAT. Sin embargo, en algunas excepciones, sí es obligatorio contar con la firma electrónica.

¿En qué casos no es obligatoria la e.firma para recibir el saldo a favor?

De acuerdo con el SAT, el uso de la e.firma para solicitar la devolución de tu saldo a favor es obligatorio en estos casos:

El saldo a favor supera los $50,000 pesos.

Se realizó una modificación de la CLABE bancaria registrada o se registra por primera vez la cuenta interbancaria.

bancaria registrada o se registra por primera vez la cuenta interbancaria. La devolución automática no procede.

Se solicita una devolución manual.

Mientras que, si la devolución de tu saldo a favor es menor a los $10,000 pesos o hasta $150,000 pesos sin haberse realizado un cambio en la cuenta interbancaria, o en general no se hizo alguna actualización a la cuenta CLABE donde se depositará el saldo, podrás solicitarlo únicamente con la contraseña.

Cómo renovar tu e.firma en línea con SAT ID

En caso de que necesites tu e.firma para solicitar la devolución del saldo a favor, podrás tramitarla completamente en línea sin necesidad de acudir a las oficinas del SAT.

Puedes renovar tu firma electrónica a través de la plataforma SAT ID, siguiendo estos pasos:

Acceder a la plataforma SAT ID .

. Ingresar tu RFC a 13 posiciones, junto con un correo personal y un número celular.

y un Subir una fotografía de tu identificación oficial vigente.

vigente. Confirmar tu identidad a través de un video.

Firmar la solicitud.

Descargar el nuevo archivo con tu e.firma actualizada.

Requisitos para recibir tu saldo a favor

Además de la e.firma o contraseña para solicitar tu devolución de saldo a favor este 2026, es importante que cuentes con los siguientes documentos:

Estado de cuenta expedido por la institución financiera, no mayor a dos meses y deberá contener tu RFC , así como el número de tu cuenta bancaria activa ( CLABE )

expedido por la institución financiera, no mayor a dos meses y deberá contener tu , así como el número de tu cuenta bancaria activa ( ) Identificación oficial vigente