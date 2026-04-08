Encienden alertas rumbo al Mundial; consumo de piratería asciende a 63 mmdp: Concanaco

La Concanaco advierte que la venta de artículos pirata va en aumento (Archivo/Cuartoscuro)

Piratería — El sector comercio del país encendió las alertas rumbo al Mundial de Futbol pues advirtió que la piratería factura más de 63,000 millones de pesos y destruye a más de 70,000 empleos formales, por lo cual pidió al gobierno federal garantizar que los beneficios de esa justa deportiva se queden en la economía formal y no sean absorbidos por un mercado ilegal.

Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, alertó que los sectores más expuestos ante el evento deportivo son el textil, calzado deportivo, mercancía promocional y derechos audiovisuales.

Agregó que la preocupación radica en que la piratería compite con una ventaja estructural injusta: la evasión total de normas, impuestos y costos regulatorios, aprovechándose de la inversión de las empresas que sí cumplen con la ley.

El dirigente empresarial acusó que el Mundial de Fútbol 2026 en México puede convertirse en una oportunidad para el comercio formal o en una ventana para la ilegalidad.

A menos de tres meses de que México se convierta en el epicentro del fútbol global, la cúpula empresarial del sector comercio, servicios y turismo advirtió que el reto de la ilegalidad no es logístico, sino institucional.

Por ello se pronunció por atacar la piratería desde las aduanas y recalcó que los interesados se formalizarán cuando vean beneficios concretos como facilidades de créditos, terminales de pago, seguridad social, capacitación gratuita y acceso a proveedores legales.

En conferencia de prensa, señaló que el país aún está a tiempo de decidir el camino a seguir y precisó que el consumo de productos pirata el año pasado superó los 63 mil 262 millones de pesos, con una afectación cercana a los 70 mil empleos formales.

Precisó que cuando se presenta una distorsión económica de gran escala, se castiga al que sí paga impuestos, al que genera empleos, al que formaliza, al que invierte y al que cumple con la ley.

Más allá del comercio ambulante, el sector formal ha identificado “un enemigo interno: la parálisis administrativa”, sostuvo el dirigente empresarial.

De acuerdo con un sondeo preliminar realizado entre cámaras empresariales de la Concanaco revela cifras sobre la operatividad en la Secretaría de Economía: el 72% de los trámites que frenan el crecimiento del sector formal dependen de dicha dependencia.

Además del 45% de los expedientes en materia de comercio exterior siguen pendientes de resolución. Mientras que el 58% de las empresas consultadas están considerando “disminuir operaciones o cerrar definitivamente” debido a la falta de certidumbre jurídica y administrativa.

La Crónica de Hoy 2026