Autoridades se preparan para combatir el ébola El PAN pidió reforzar filtro en aeropuertos (cuartoscuro)

Ante la presencia de ébola en algunos países, sobre todo africanos, el PAN en la Cámara de diputados pidió a las autoridades del Aeropuerto de la Ciudad de México, así como de los distintos aeropuertos de Guadalajara y Monterrey, reforzar sus filtros sanitarios, en específico para las personas que vienen del Congo rumbo a la realización del Mundial de Futbol en las próximas semanas.

«No caer en los mismos errores y deficiencias del sector salud como fue con la pandemia por COVID-19»: El PAN exige mejores medidas de seguridad

«Muy importante hacer revisiones documentales, de itinerario y desde luego del estado de salud que puedan tener los pasajeros que van a llegar de destinos principalmente del Congo, Sudán del Sur o Uganda», demandó el vocero del PAN, Federico Döring Casar, en San Lázaro.

Advirtió que es importante detectar síntomas de un contagio de esta enfermedad como son: fiebre, dolor de garganta, muscular, de estómago, diarrea, entre otros.

«Además, que las autoridades conozcan si el pasajero ha estado en contacto con personas infectadas, necesitamos garantizar la salud de los mexicanos y no caer en los mismos errores y deficiencias del sector salud como fue con la pandemia por COVID-19 con el doctor de la muerte, Hugo López-Gatell», sostuvo.

Döring exigió a la Secretaría de Salud informar al Congreso Federal si existen necesidades o déficit de pruebas o tratamientos para contener ébola en el país, principalmente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya que México recibirá uno de los tres juegos de la selección de fútbol del Congo.

El diputado local migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, recordó que en varios países ya se activaron las alertas sanitarias.

«Hacemos un llamado a que la Secretaría de Salud federal prevea sobre posibles casos que pueda haber de brote en México, en esta justa futbolística y señalamos que la Cuarta Transformación ha pecado de negligencia en la atención de las y los mexicanos en materia de salud», aseguró

Alertó que sería un gran error que por su austeridad mal manejada tuviéramos casos de ébola en México por culpa de no de tener un equipo completo de detección en los aeropuertos así como en el caso de la Ciudad de México.

«Hacemos un llamado que el Gobierno CDMX detecte y haga filtros a las personas que vengan del Congo», demandó

Hospitales se preparan para recibir pacientes

Actualmente, no existe tratamiento contra el virus ni vacuna para curar el ébola.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aseguró que se trabaja en una vacuna contra esa enfermedad.

Hasta el momento, en México no se ha detectado ningún caso, pero las autoridades ya se alistan ante posibles confirmaciones de la enfermedad y la Secretaría de Salud ya tiene listo el hospital donde aislarán a los pacientes.

En caso de que sea identificado un caso, se notificará de inmediato a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

El caso sospechoso será trasladado a la unidad médica designada, el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, para su evaluación, atención y toma de muestra.

En este caso, se aplicará la medida preventiva de aislamiento inmediato por las autoridades sanitarias.