Mexicanos huyen del ambiente hostil de EU y buscan en Canadá un nuevo “sueño americano”

Discriminación y racismo en EU han obligado a trabajdores del campo a mirar hacia Canadá

Sueño canadiense — El ambiente hostil y discriminatorio en Estados Unidos, con detenciones y deportaciones injustificadas contra la comunidad migrante, en particular contra la mexicana, han generado temor entre la población trabajadora legal e indocumentada en sectores como el campo y la construcción, lo que ha obligado a que miles de connacionales, dentro y fuera de EU empiecen a mirar hacia Canadá, país que necesita de mano de obra y a la que miles de mexicanos ven como una oportunidad para buscar el nuevo “sueño americano”, pese a que esta nación ha reforzado la restricción para tener una residencia legal.

Desde que comenzó el segundo mandato de Trump en EU, en enero de 2025, las políticas antiinmigrantes se han disparado contra mexicanos residentes legales e indocumentados, con al menos 189,830 deportaciones, mientras que 13,722 están bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), lo que ha obligado a buscar alternativas para mejores condiciones laborales y de vida y la mira inmediata está en Canadá.

De acuerdo con información del Immigration, Refugees and Citizenship Canada (Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá (IRCC), dependencia encargada de gestionar la entrada de inmigrantes y trabajadores extranjeros, del 2025 a marzo pasado miles de mexicanos buscan a través de redes sociales cómo emigrar a suelo canadiense desde EU o México, opciones de refugio y de empleo.

A pesar de las oportunidades de residencia y empleo que ofrece el gobierno del Primer Ministro Mark Carney, las políticas de residencia y empleo se han endurecido, como la obligación de contar con una visa, salvo contadas excepciones.

En el caso de los mexicanos que buscan un empleo, existen programas como el de Trabajadores Agrícolas Temporales (SAWP), que permiten la entrada ordenada y segura de jornaleros, a quienes al cumplir con toda la documentación, hay garantía de tener un estatus legal de residente con un empleo seguro.

GESTIONES

Las dependencias que han visto un masivo interés de migrantes, muchos de ellos mexicanos que buscan oportunidades de estudio, trabajo y residencia y que gestionan que se cumpla una migración laboral ordenada son el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), que es la principal autoridad que procesa visas, permisos de trabajo y residencia permanente bajo un estricto esquema de evaluación y que se coordina a la par con las autoridades mexicanas.

Barbarie de ICE contra los migrantes ha despertado la necesidad de buscar mejores oportunidades de vida en suelo canadiense

Otra dependencia es la agencia de Empleo y Desarrollo Social de Canadá (ESDC), responsable de evaluar el mercado laboral (LMIA) para asegurar que la contratación de migrantes no afecte las plazas de trabajadores locales.

En este mismo esquema aparece la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), encargada de tramitar y monitorear la entrada presencial al país y confirmar sobre el cumplimiento de las leyes migratorias.

En el caso específico de los mexicanos que ingresen para laborar en el sector agrícola, estas agencias colaboran de manera directa y coordinada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en México, para evaluar y confirmar el cumplimiento con el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.

RESTRICCIÓN

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para quienes buscan el nuevo “sueño canadiense”, ya que la migración de connacionales a este país ha enfrentado algunas restricciones como el restablecimiento del requisito de visa (vigente desde 2024) y el endurecimiento de permisos para estudiantes.Asimismo, el gobierno canadiense implementó recortes para 2026 en su cifra de residentes permanentes, al pasar de 500,000 a 380,000, afectando directamente a solicitantes mexicanos.

En la primera mitad de 2025, Canadá aceptó a 36,417 mexicanos como trabajadores residentes, lo que representó un desplome del 70% respecto al mismo periodo del 2024, según reportes del IRCC, pero la apuesta de mexicanos de encontrar un mejor nivel de vida en territorio canadiense sin racismo ni políticas de barbarie sigue latente.

Mexicanos que trabajan en el campo de EU han comenzado a buscar otras opciones

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, trabajadores agrícolas mexicanos, muchos de ellos residentes en Estados Unidos, empiezan a mirar hacia Canadá por su Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, ya que ofrece mayores protecciones que el sistema de visas H-2A estadounidense.

Además, el PTAT es un acuerdo entre gobiernos mediante el que se garantiza alojamiento, transporte y condiciones laborales supervisadas por los consulados mexicanos.

A diferencia de la incertidumbre política que se vive en la frontera de México con EU, en Canadá se proyecta un entorno más ordenado y menos riesgoso para la deportación.

Otro factor positivo que ha animado a connacionales a buscar el “sueño canadiense”es que aunque en Estados Unidos se pueden acumular más ahorros brutos, el salario mínimo en provincias como Ontario es de 17.20 dólares canadienses por hora en 2026, además de que los beneficios de salud incluidos hacen que la oferta en esta nación sea más atractiva a largo plazo.

CONTRATOS

En 2025, más de 25,000 mexicanos trabajaron bajo este esquema y para 2026 se han modernizado los contratos para asegurar mejores derechos y seguimiento médico.

Datos de la SRE refieren refieren que las principales provincias en Canadá que atraen el interés de los trabajadores mexicanos del campo son Ontario, Quebec y la Columbia Británica, que son las que concentran gran parte de las vacantes del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, debido a la gran producción de frutas, verduras y plantas ornamentales.

Otras provincias que también requieren de mano de obra para el campo y la construcción son Alberta, Nueva Escocia, Manitoba y Saskatchewan.

De acuerdo con el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, en las solicitudes de trabajo y residencia temporal que han sido enviadas por potenciales aspirantes a residentes trabajadores, el interés de los mexicanos lo encabezan ciudadanos originarios de Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Puebla y Michoacán.

En los casos de connacionales de la CDMX y Monterrey, éstos concentran la mayor cantidad de solicitantes de visas para estudiantes y trabajos calificados; de Jalisco y Puebla buscan oportunidad en programas de migración profesional en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.En el caso de ciudadanos originarios de Chihuahua y Baja California, ven a Canadá como una oportunidad más estable frente a la saturación y endurecimiento de políticas antiinmigrantes de EU.

En el caso de connacionales de Michoacán y Guanajuato, que se han caracterizado por preferir a Estados Unidos, las políticas discriminatorias los han obligado a mirar más arriba y apostar por Canadá.

FRENO A MIGRACIÓN ILEGAL

Por otra parte, llegar como ilegal a Canadá en busca de trabajo es un desafío extremo y arriesgado, ya que a diferencia de la frontera con Estados Unidos, en Canadá no hay una entrada terrestre directa desde México, por lo que se necesita llegar por avión y esto requiere visa obligatoria o una eTA (autorización electrónica de viaje que sería por seis meses), estrictamente validadas antes de abordar.

Otro obstáculo es la estricta vigilancia, ya que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) realiza inspecciones rigurosas en aeropuertos y si detectan intenciones sospechosas de que alguna persona busca quedarse sin el permiso legal, es deportado de inmediato. Además, trabajar sin documentos oficiales expone al interesado a ser víctima de explotación laboral, multas elevadas y una prohibición de entrar al país por muchos años.

Otro factor es que el sistema canadiense de control interno está muy digitalizado y para acceder a servicios básicos o contratos formales de salud, educación o trámites como ciudadano temporal, se requiere un Número de Seguro Social (SIN), el cual no se otorga a quienes no tienen un estatus legal en el país.

La Crónica de Hoy 2026