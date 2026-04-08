Sheinbaum celebra la tregua entre Irán y Estados Unidos

México celebra la tregua entre Irán y EEUU y destaca la bajada de precios del petróleo EFE/Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, celebró la tregua de dos semanas pactada entre Irán y EE.UU., después de aproximadamente seis semanas de guerra.

El martes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cese temporal de hostilidades de dos semanas con Irán, en las que las dos partes negociarán en Pakistán un posible acuerdo de paz de acuerdo a una propuesta en la que se detallan diez puntos.

La mandataria clasificó dicha acción como algo bueno para México, debido a los precios del petróleo que habían ido en aumento en los últimos días y además declaró que tiene esperanza de que haya paz en Medio Oriente.

“Creo que el mundo entero reconoce estas dos semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos”, expresó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

De igual manera, también destacó que el entendimiento temporal al que han llegado ambos países conlleva beneficios tanto para el mundo entero como para México, en especial en relación a la estabilización de los mercados energéticos.

Sheinbaum añadió que la expectativa global es que sea posible la disminución de las tensiones regionales por medio del diálogo.

Entre los compromiso de la tregua se encuentra el compromiso de permitir el paso seguro por el estrecho de Ormuz, la cual es una de las principales vías globales de transporte petrolero.

Con información de EFE