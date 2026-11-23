incremento de precios de canasta básica La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), reportó que los precios de los alimentos casi han duplicado sus costos en ocho años

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), reportó que continúa al alza el costo promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), ahora en 2,168.02 pesos, con un aumento en promedio de 13.13 pesos, lo que significa un incremento de 0.61%.

Destacó lo anterior Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, luego de un estudio de mercado realizado en todo el país con una muestra aleatoria domiciliada, ambulatoria y estratificada en más de 200 puntos de venta en tres niveles de consumo: alto, medio y popular, tracking del costo de 44 productos de octubre a noviembre pasados, .

Los cinco estados donde la CBA presentan mayor variación de precios fueron Yucatán (7.92%), Colima (6.82%), San Luis Potosí (4.77%), Baja California Norte (3.64%) e Hidalgo (3.59%). En tanto, los estados donde la CBA resultó más cara son Colima $2,427.00, Baja California Norte $2,394.00, Edomex $2,383.00, Zacatecas $2,360.00 y San Luis Potosí $2,326.00.

Respecto a los productos que más aumentaron en el último mes son: tomate verde 34.10% (al pasar de $35.47 a $47.56), jitomate 21.73% (de $40.34 a $49.11), zanahoria 8.11% (de $18.88 a $20.41), huevo 5.83% (de $44.50 a $47.09) y sardina 4.20% (de $43.94 a $45.78).

EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS ALIMENTOS CASI DUPLICAN SUS COSTOS

Ahora es necesario hacer un alto en el camino y ver el panorama completo y hacer un balance del derrotero del costo de los alimentos en el país. Entre octubre de 2018 y octubre de 2026, el costo de la BCA por persona aumentó 71.4% en zonas urbanas y 81.5% en zonas rurales, es decir, en los últimos ocho años los alimentos van hacia un 100% de aumento.

En las ciudades pasó de $1,513.59 a $2,594.00 mensuales por persona, mientras que en el ámbito rural subió de $1,072.00 a $1,946.57, esto significa que una familia urbana de cuatro integrantes necesita mínimo alrededor de $10,400.00 al mes solamente para alimentación, sin considerar otros gastos del hogar.

Cuauhtémoc Rivera, subrayó que el encarecimiento de los alimentos se ha convertido en uno de los factores que más deterioran la calidad de vida de los hogares mexicanos y que la inflación interanual reportada en 3.75% va al alza, “y golpea especialmente a quienes menos tienen. Las familias destinan la mayor parte de su ingreso a la compra de alimentos y cuando la comida encarece, las familias ajustan cantidades, sustituyen productos y sacrifican calidad alimentaria; la carestía se traduce en decisiones difíciles alrededor de la mesa”.

El presidente de ANPEC resaltó que el mayor incremento de precios se registró en frutas y verduras, el cual ha contribuido a la inflación un 13%, servicios 4.32% y los energéticos 4%, lo que deja en claro que “servicios, energía y el segmento de los frescos empujan fuertemente esta tendencia de inflación en el país que está mermando la calidad de vida de los mexicanos”.

INFLACIÓN Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA QUE ESTÁ CAYENDO

Además, abundó, la inflación está relacionada con la producción agrícola nacional de alimentos que ha caído un 16%. Entre los productos que presentan caídas destacan maíz 16.5%, frijol 16.2%, trigo 24.7%, soya 24%, arroz 11.3% y sorgo 11.1%; en contraste, la producción de aguacate aumentó.

Subrayó el caso de la soya, ya que México depende casi en su totalidad de su importación y este es fundamental para la elaboración de aceites comestibles.

Refirió que detrás de la caída en la producción agrícola hay factores como el cambio climático provocado por “El Niño Malo” con sequías, desertificación, reducción de hectáreas cultivables, los altos costos de producción y financiamiento, así como la falta de fertilizantes, todo ello aunado a la inseguridad que enfrenta el campo, desde la siembra y la cosecha hasta el traslado de mercancías, el transporte y la distribución en centrales de abasto.

Asimismo, advirtió que la próxima temporada invernal golpeará aún más la condición económica del país en cuanto a la importación de gas natural, en el que México es deficitario y mientras el consumo es de alrededor de 9,100 millones de pies cúbicos diarios, las importaciones ascienden a 6,800 millones de pies cúbicos desde Estados Unidos; es decir, cerca del 75% del consumo de gas depende de la importación norteamericana.

La ANPEC, resaltó, observa que mes tras mes, cada vez resulta más difícil para las familias adquirir los productos que necesitan para alimentarse. Detrás de cada incremento de precios hay hogares que tienen que ajustar sus gastos, sacrificar productos o hacer rendir cada vez más su dinero.