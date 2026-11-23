Sheinbaum destaca importancia del proyecto petrolero Campo Trión y del puerto de Matamoros (Mario Guzmán/EFE)

Durante su conferencia matutina, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la relevancia del proyecto petrolero Campo Trión, operado por la empresa australiana Woodside Energy en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), y señaló que su desarrollo fortalecerá la actividad logística y portuaria en Tamaulipas, particularmente en Matamoros.

Durante sus declaraciones, la mandataria explicó que la compañía lleva tiempo trabajando en la zona y que próximamente se instalará una plataforma de grandes dimensiones para realizar operaciones de extracción de hidrocarburos en aguas profundas.

Sheinbaum describió la infraestructura como una de las más importantes para el desarrollo del proyecto y comparó su tamaño con el del Estadio Azteca. Asimismo, indicó que los brazos de soporte de la plataforma tendrán una extensión aproximada de 30 kilómetros.

La presidenta detalló que hasta el momento se han perforado alrededor de tres pozos y destacó la complejidad de los trabajos que se realizan en esta zona del Golfo de México, debido a las condiciones de exploración y producción en aguas profundas.

En este contexto, resaltó la importancia estratégica del puerto de Matamoros, cuya infraestructura ha sido impulsada por el gobierno de Tamaulipas, al encontrarse frente al Campo Trión.

Explicó que esta terminal portuaria será uno de los principales puntos para el traslado de equipos, materiales e insumos necesarios para las operaciones petroleras, aunque también se contempla la utilización del puerto de Altamira.

La mandataria hizo referencia a la reunión que sostuvo con el primer ministro de Australia, en la que abordaron diversos temas, entre ellos la relación de cooperación vinculada con este proyecto energético.

Campo Trión representa uno de los proyectos relevantes para el desarrollo de actividades petroleras en aguas profundas de México, por lo que su avance también coloca a la infraestructura portuaria de Tamaulipas como un elemento clave para facilitar las operaciones y el movimiento de equipos especializados.