El vicepresidente Ejecutivo y Director General de la Amcham México, Pedro Casas Alatriste al dar a conocer los datos de la encuesta

Pese a los discursos oficiales de mejoría en materia de seguridad, el 17 % de las empresas de Estados Unidos han reducido sus inversiones en México por cuestiones de inseguridad y perciben que habrá una mejora en ese tema tan sensible hasta los próximos 5 años , reveló el Sondeo de Seguridad Empresarial 2026, por la American Chambers of Commerce Mexico (AmCham).

El vicepresidente Ejecutivo y Director General de la Amcham México, Pedro Casas Alatriste, precisó que 1 de cada 4 empresas suspendió operaciones en algún estado del país.

De acuerdo a ese sondeo el robo a mercancías , la extorsión y los bloqueos son los principales delitos que impactan en las empresas estadounidenses, según han expresado.

Las manifestaciones y bloqueos encabezaron la lista al afectar al 54.5% de las compañías, un repunte frente al 29% reportado en 2024. Le siguen el robo en la cadena de suministro representa el 44%), y la extorsión 40%..

Asimismo, el 35% de las empresas señaló que los cierres carreteros e interrupciones logísticas tuvieron un impacto crítico o alto en sus operaciones durante los últimos 12 meses.

A nivel territorial, las empresas reportaron los mayores desafíos operativos en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, entidades que concentran tanto oficinas corporativas como plantas manufactureras y centros de distribución.

Sobre las decisiones de capital, el 17% ha reducido sus inversiones en México por motivos de seguridad y una de cada cuatro ha suspendido operaciones temporalmente en algún estado. Sin embargo, el 99% mantiene su compromiso de permanencia en el país, ya que solo el 1% considera trasladar sus operaciones al extranjero.

Durante la presentación de los resultados —que recopilaron las respuestas de 404 empresas y entrevistas con cinco especialistas—, Óscar Arias, presidente del Comité de Seguridad de AmCham en la Ciudad de México, destacó que el estudio refleja un entorno multidimensional donde las organizaciones buscan equilibrar la prevención física y tecnológica con la continuidad operativa.

“Para un buen negocio se requiere una buena seguridad; de lo contrario, puede haber pérdidas importantes”, afirmó al precisar que 4 de cada 10 firmas participantes cuentan con más de 1,000 empleados en el país, pertenecientes a sectores como el automotriz (21%), alimentos y bebidas (15%), tecnología, energía, farmacéutica y logística.

El estudio registra que el 45% de las organizaciones destina entre 0% y 2% de su presupuesto anual a seguridad, mientras que el segmento que invierte más del 10% creció de 4% a 6%.

“Este presupuesto que las empresas están invirtiendo en seguridad es un impuesto adicional que México impone a las operaciones; si se pudiera destinar a mejorar la productividad, sería un área de oportunidad significativa para la competitividad”, señaló el directivo.

Respecto a la percepción de las autoridades, la Secretaría de Marina (76%) y el Ejército (77%) mantienen los niveles más altos de confianza empresarial, seguidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que subió de 43% a 65%, y la Fiscalía General de la República, que avanzó de 34% a 56%, señaló.

La encuesta destaca que 9 de cada 10 empresas respaldaron fortalecer el intercambio de inteligencia y la coordinación entre las autoridades de México y otros países de Norteamérica para blindar las cadenas de suministro regionales.