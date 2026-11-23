Marina conmemora 201 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México tiene derecho a decidir su propio modelo de desarrollo y a mantener relaciones de cooperación con otras naciones sin que ello signifique subordinación o renuncia a su soberanía, así lo hizo durante la conmemoración del 201 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar.

Durante la ceremonia, también encabezada por el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, la presidenta sostuvo que la soberanía nacional no es una condición que se consiga una sola vez, sino que debe defenderse y construirse todos los días, como ocurrió hace 201 años, cuando las fuerzas mexicanas lograron la salida definitiva de los españoles de la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz.

“Hoy dos siglos después, México vuelve a decir: somos los propietarios de nuestro propio camino”, expresó al recordar que la independencia no fue un regalo ni una concesión, sino una conquista de quienes lucharon por una nación libre y con capacidad para defenderse y decidir su destino.

Sheinbaum recordó que el 23 de noviembre de 1825, tras una estrategia de bloqueo marítimo encabezada por el capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda, las fuerzas españolas abandonaron San Juan de Ulúa, último reducto bajo su control, y la bandera nacional fue izada en la fortaleza, con lo que se consolidó la independencia de México en el ámbito marítimo.

Señaló que aquella operación requirió inteligencia, determinación, organización y la convicción de que la independencia nacional también debía garantizarse en sus mares y costas.

La soberanía se defiende todos los días

La presidenta consideró fundamental recordar a las mujeres y los hombres que, con los recursos disponibles en aquella época, defendieron la soberanía nacional, pues su ejemplo demuestra que la libertad debe preservarse frente a los desafíos de cada generación.

En ese sentido, hizo referencia a otros episodios de intervención extranjera que enfrentó el país, como la segunda intervención francesa, entre 1861 y 1867, así como el golpe de Estado contra Francisco I. Madero en 1913 y la invasión estadounidense de 1914.

“Su ejemplo nos recuerda que la soberanía no se hereda de una vez para siempre. Se defiende, se ejerce y se construye todos los días”, manifestó.

La mandataria sostuvo que, en el escenario internacional actual, marcado por disputas geopolíticas, transformaciones económicas y cambios tecnológicos, México busca mantener relaciones de respeto, cooperación y entendimiento con todas las naciones, impulsar el comercio y construir acuerdos; sin embargo, dejó claro que esto no implica renunciar a la capacidad de decidir sobre su propio futuro.

“Tenemos algo muy claro: la cooperación no significa subordinación”, enfatizó.

Agregó que la independencia también significa tener la capacidad de producir, innovar, generar conocimiento, fortalecer la industria nacional, desarrollar ciencia y tecnología, así como aprovechar los recursos naturales en beneficio de la nación y defender la soberanía energética y alimentaria.

En este proceso, reconoció la participación de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Secretaría de Marina, cuya labor ha evolucionado desde aquella primera escuadrilla naval que contribuyó a consolidar la independencia hasta la institución que actualmente protege los mares, costas, recursos naturales y la seguridad nacional.

Como parte de esa evolución, destacó el desarrollo de aeronaves no tripuladas para tareas de vigilancia, reconocimiento, prevención y apoyo a las operaciones navales y de protección civil; además, los sistemas de comunicación y radio seguros que permiten avanzar en la producción de tecnología nacional.

También mencionó el despliegue de boyas oceanográficas y meteorológicas en el océano Pacífico, que permiten obtener información sobre las condiciones del mar y la atmósfera, mejorar los modelos de pronóstico de huracanes y fortalecer los sistemas de alerta temprana para proteger a la población.

Agregó que la Marina participa en acciones de apoyo a la pesca, tratamiento del sargazo en el Caribe, fortalecimiento de infraestructura portuaria y modernización de puertos.

La presidenta dejó claro que los océanos no representan únicamente una fuente de riqueza económica, sino también un patrimonio natural que debe preservarse para las futuras generaciones, por ello la importancia de proteger los arrecifes, mares, costas y especies marinas.

“El pueblo de México cuenta con la Marina, la Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, con su experiencia, su disciplina, su conocimiento, su compromiso y, sobre todo, su amor a la patria”, expresó.

Asimismo, manifestó su reconocimiento a las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas por su trabajo, disciplina, lealtad y compromiso, y agradeció particularmente al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Marina desarrolla tecnología para fortalecer sus operaciones

En su intervención, el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, destacó que la institución atraviesa un proceso de transformación para fortalecer sus capacidades operativas mediante el desarrollo de tecnología propia, la incorporación de inteligencia artificial y la modernización de sus unidades navales.

Señaló que la historia de la Armada está ligada a la defensa de la soberanía nacional y que, aunque los desafíos actuales son distintos a los que enfrentaron los marinos en 1825, la responsabilidad del Estado mexicano permanece intacta: “proteger su territorio, preservar sus intereses y garantizar la seguridad y el bienestar de la población”.

“Somos una Armada de mar, aire y tierra, una institución cuya responsabilidad comprende la protección de nuestros mares, puertos, aduanas marítimas e instalaciones estratégicas”, declaró.

Detalló que entre sus tareas también se encuentran las operaciones de búsqueda y rescate, el combate a actividades ilícitas, el apoyo a la población civil en casos de desastre, la ayuda humanitaria y la protección de los recursos y el medio ambiente marino.

Morales Ángeles explicó que, para cumplir con estas responsabilidades, la institución ha fortalecido sus capacidades de inteligencia naval mediante la obtención, análisis e integración de información, así como el uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la toma de decisiones.

Entre los avances mencionó la incorporación de inteligencia artificial para detectar y evaluar objetos de interés, plataformas de conocimiento del entorno marítimo para identificar información relevante y una nueva generación de vehículos no tripulados.

También destacó el desarrollo de capacidades para detectar blancos submarinos y fortalecer la seguridad de la navegación.

Plan Nacional de Evolución Naval

Y señaló que esta transformación se refleja en los proyectos de construcción naval, particularmente en el buque patrulla oceánica Yucatán, actualmente en construcción, que incorporará sistemas de vigilancia y reconocimiento, así como tecnología desarrollada por personal mexicano.

Indicó que, como parte del Plan Nacional de Evolución Naval 2024-2030, se proyecta la construcción de siete buques de este tipo, además de 12 patrullas costeras y dos buques multipropósito.

“Diseñamos y construimos nuestros propios buques y sistemas navales para que el destino de los mares nacionales permanezca en nuestras manos y no quede a merced de quienes nos venden la tecnología”, sostuvo.

El almirante explicó que México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral y un territorio marítimo 1.8 veces mayor que el continental, por lo que consideró necesario mantener una evolución constante de las capacidades navales para responder a las necesidades de vigilancia, protección y seguridad.

“A 201 años de la consolidación de nuestra independencia en la mar, hoy los desafíos son distintos, los escenarios son más complejos y las amenazas van más allá de los espacios físicos”, afirmó.

Añadió que la Armada trabaja para convertirse en una fuerza multidominio, con capacidades de actuación en el mar, aire, tierra, entorno submarino y ciberespacio.

“Construimos una Armada con mayor autonomía tecnológica, capacidad de respuesta y visión de futuro”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el objetivo de la modernización institucional es que cada innovación se traduzca en una ventaja operativa y contribuya a proteger a quienes navegan, trabajan y encuentran en el mar una fuente de sustento y desarrollo.

Detrás de la tecnología, 200 especialistas navales

La transformación tecnológica de la Armada no sólo se refleja en los buques, aeronaves y sistemas de vigilancia anunciados durante la ceremonia, sino también en el trabajo de los hombres y mujeres que participan en su investigación y desarrollo.

Uno de ellos es el capitán de corbeta del Servicio de Ingenieros de la Armada, ingeniero mecánico naval Eric Solís García, quien suma 21 años de servicio en la institución, de los cuales aproximadamente 12 los ha dedicado al área de ciencia y tecnología.

En entrevista con Crónica explicó que actualmente forma parte del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Marina, donde personal militar y civil trabaja en la generación de soluciones para atender las necesidades operativas de la Armada.

Para Solís García, participar en esta área representa un motivo de orgullo, particularmente porque puede observar cómo los desarrollos en los que interviene llegan a las unidades navales y contribuyen a mejorar sus operaciones.

“Uno se siente muy orgulloso de pertenecer ahí porque ve y se demuestra cómo esos productos tecnológicos ayudan a las operaciones navales”, compartió.

Explicó que el instituto cuenta con más de 200 integrantes, entre personal militar y civil, con distintos niveles de preparación académica, desde técnicos e ingenieros hasta especialistas con maestrías y doctorados.

A lo largo de 25 años de trabajo científico y tecnológico, señaló, se han impulsado proyectos orientados a reducir la dependencia de tecnología extranjera y fortalecer las capacidades propias de la institución.

Entre los desarrollos mencionó sistemas de sensores que integran información de radares terrestres, marítimos y aéreos, los cuales permiten construir un panorama operativo para apoyar las decisiones de los mandos navales.

También destacó la implementación de una plataforma institucional de inteligencia artificial generativa, cuyo almacenamiento y procesamiento se realizan de manera interna, con el propósito de proteger la información de la Secretaría de Marina y agilizar distintos procedimientos administrativos.

El capitán explicó que estas herramientas no se limitan a tareas de oficina, pues la información que generan y procesan puede contribuir a la toma de decisiones en operaciones navales, acciones de ayuda humanitaria y atención de emergencias, como derrames de hidrocarburos.

Para el ingeniero naval, desarrollar tecnología en México es importante porque permite que la institución adapte sus herramientas a las necesidades del país y no dependa exclusivamente de soluciones adquiridas en el extranjero.

“Esto nos va a dar una eficiencia a las operaciones navales, en apoyo siempre a la población, y vamos a llevar todo esto hacia una soberanía tecnológica”, señaló.

Solís García recordó que antes de incorporarse al área de investigación y desarrollo tecnológico también tuvo experiencia en la parte operativa, a bordo de una unidad de superficie de la Armada, por lo que conoce las necesidades que enfrentan los elementos navales en el cumplimiento de sus misiones.

Esa experiencia, dijo, le ha permitido entender la importancia de que los desarrollos tecnológicos respondan a problemas concretos y que exista una retroalimentación con quienes finalmente los utilizan.