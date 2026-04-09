¿Fracking? Pemex no tiene experiencia; se requiere intervención privada: IMCO

Buscan alternativas limpias al fracking para reducir la alta dependencia del gas texano.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de recurrir al fracking “con nuevas tecnologías” para la explotación de gas no natural, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) recordó que Pemex no tiene experiencia en este sector, por lo que advirtió que la rentabilidad de estos proyectos estará condicionada a la participación de operadores privados con experiencia en este tipo de extracción, así como procurar condiciones de mercado que garanticen su viabilidad financiera.

Recalcó que con una caía en el 70 % de las reservas probadas de gas natural, es urgente que México se abra a nuevas técnicas para extracción de este combustible pues México pasó de tener 41,383 miles de millones de pies cúbicos de reservas probadas en 2001 a 12,297 en 2024.

A través del análisis, “México se abre al Fracking” el IMCO advirtió que Pemex no tiene experiencia y las posibilidades de inversión privada están acotadas. Además, se competirá en costos con el gas texano, el más competitivo del mundo en términos de precios

Estados Unidos tiene costos de producción competitivos en yacimientos no convencionales, oscilan entre 2 y 4 USD/MMBtu.

En contraste, México enfrentaría mayores costos iniciales por la falta de infraestructura y experiencia técnica, lo que limita su competitividad en el corto plazo, establece el análisis

A lo largo de los últimos años, la dependencia de México respecto al gas natural proveniente de Estados Unidos se ha intensificado y tan solo el año pasado importamos un promedio de 6 mil 638 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), el nivel más alto del que se tenga registro.

EE. UU. casi duplicó su producción de gas natural con el auge de los yacimientos no convencionales o de baja permeabilidad, al pasar de 60 a 119 miles de millones de pies cúbicos diarios entre 2008 y 2026. Hoy es el mayor productor del mundo y el principal exportador de gas a México.

En tanto que la producción de gas natural en México cayó de 6.5 a 3.9 miles de millones de pies cúbicos diarios en el mismo periodo. En 2025 México importó 6.6 miles de millones de pies cúbicos diarios, de los cuales depende gran parte de la actividad industrial y el sistema eléctrico mexicano

En su análisis, el IMCO explica las implicaciones del fracking en la agenda energética de México: sus alcances, riesgos y los retos que determinarán su viabilidad.

Detalla que el anuncio del Gobierno Federal de reconsiderar el uso del fracking marca un giro significativo en la política energética de México, en un escenario de caída sostenida de reservas y producción de gas natural.

Durante el sexenio del entonces presidenta Andrés Manuel López Obrador se envió una iniciativa para prohibir el fracking a nivel constitucional que nunca se votó en el Congreso.

Pero ahora, el debate que abrió la presidenta Sheinbaum se desplaza hacia la viabilidad de desarrollar yacimientos no convencionales, donde Pemex carece de experiencia técnica y compite en costos con el gas que se produce en Estados Unidos.

Qué es el fracking?

La fracturación hidráulica (fracking) consiste en la inyección de agua, arena y químicos a alta presión para romper rocas de baja permeabilidad y extraer hidrocarburos atrapados en ellas.

A diferencia de los métodos convencionales, donde el hidrocarburo fluye naturalmente hacia el pozo, el fracking aplica fuerza para abrir grietas en formaciones rocosas que de otra forma serían inaccesibles.

¿Cuál es la polémica en México?

De acuerdo al IMCO, las s preocupaciones centrales del fracking son el riesgo de contaminación de acuíferos, el alto consumo de agua y las emisiones de metano. Los revestimientos de pozos (acero y cemento), el tratamiento de aguas y el uso de sensores para monitorear fugas son esenciales para mitigar estos riesgos.