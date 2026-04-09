¿Para que sirve la credencial del Servicio Universal de Salud? Guía para tramitarla Conoce cómo podrás tramitar tu credencial del Servicio Universal de Salud y cuáles son los requisitos (@SSalud_mx)

Pronto comenzará el registro para el Servicio Universal de Salud; conoce quiénes tendrán que hacerlo y cómo puedes tramitar su credencial.

Desde octubre de 2025, el Gobierno de México anunció la creación del Servicio Nacional de Salud, el cual tiene como objetivo que las personas puedan atenderse sin importar su institución médica de procedencia.

¿Qué es la credencial del Servicio Universal de Salud y para qué sirve?

Con la credencial del Servicio Universal de Salud, la cual se te otorgará al registrarte en este sistema, podrás acceder a cualquiera de los tres sistemas de salud pública que son: IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

Con la credencial, los mexicanos podrán acceder de manera gratuita a todas las instituciones de salud pública y también servirá como identificación oficial, mientras que, a su vez, se espera que reemplace los carnets del IMSS y del ISSSTE en un futuro.

Requisitos para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud en 2026

Para poder tramitar tu credencial del Servicio Universal de Salud, tendrás que acudir a algún Módulo del Bienestar del 13 al 30 de abril con los siguientes documentos:

Identificación oficial

Acta de nacimiento

CURP certificada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Un teléfono de contacto

¿Cómo tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud?

Para tramitar tu credencial del Servicio Universal de Salud lo único que tienes que hacer es acudir al Módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio, el cual podrás ubicar en la página oficial de la Secretaría del Bienestar y entregar los documentos antes señalados.

Al módulo, tendrás que acudir en el día asignado de acuerdo con la inicial de tu primer apellido, según el calendario publicado por el Gobierno de México.

Calendario de registro para el Servicio Universal de Salud

Quienes tengan 85 años o más tendrán que acudir a registrarse en el Servicio Universal de Salud en el Módulo del Bienestar más cercano a su domicilio, de acuerdo con el día asignado según la inicial de su primer apellido: