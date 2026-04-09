Videos muestran incendio en refinería Dos Bocas; Pemex informa qué pasó en el lugar (IMER)

Este jueves 9 de abril de 2026 se registró un incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, ubicado en la bodega de Coque. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, de acuerdo con los últimos informes de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un comunicado difundido a través de su cuenta de X, la empresa informó que “se registró un incendio en la bodega de coque en la refinería Olmeca de Dos Bocas. Todos los cuerpos de emergencia de la zona se encuentran atendiendo”. Asimismo, precisó que “hasta el momento no se reportan personas lesionadas”.

Videos del incendio en Dos Bocas circulan en redes sociales

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que se observa una densa columna de humo y el alcance de las llamas tras el incendio ocurrido en la refinería de Dos Bocas.

🚨 #ÚltimaHora || Se registra un incendio en la bodega de coque de la refinería Olmeca, en Dos Bocas. 🔥🏭



🚒 Cuerpos de emergencia atienden la situación. Hasta el momento no hay personas heridas. pic.twitter.com/08135K3VuS — IMER Noticias (@IMER_Noticias) April 9, 2026

Las imágenes comenzaron a circular minutos después del incidente, mientras equipos de emergencia trabajaban en la zona para controlar la situación.

Incendio en Dos Bocas está controlado y sin heridos, informa Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el incendio registrado en la refinería Olmeca de Dos Bocas ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, se encuentra controlado y localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque. A través de su cuenta de X, detalló que no se reportan personas lesionadas y que la situación está bajo supervisión.

La mandataria señaló que en las labores participan alrededor de 150 elementos de Petróleos Mexicanos, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina, la Defensa y autoridades del gobierno estatal.

Asimismo, indicó que la empresa productiva del Estado continuará informando a través de sus canales oficiales conforme avance la atención del incidente.