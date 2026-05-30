Baja California Sur obtiene record Guinness por el mural interactivo de futbol más grande del mundo

Record Guinness para Baja California Sur

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezaron la ceremonia de entrega del Guinness World Record al Mural interactivo de futbol más grande del mundo, realizado en el Estadio Arturo C. Nahl, en La Paz, Baja California Sur, una obra que forma parte de las actividades del Mundial Social.

Con una extensión de 625.68 metros, la obra celebra “la identidad estatal, la riqueza natural de la entidad y la pasión que une a millones de mexicanos a través de del fútbol, en el marco de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mural fue realizado por las y los artistas Ulises Martínez Hernández, Lenin Ruiz Cortés, Edelmira Rodríguez Morales, Amyra Morales y Elti López, quienes plasmaron la diversidad cultural, histórica y natural de Baja California Sur.

Durante su participación, Rodríguez Zamora destacó que este reconocimiento internacional trasciende la dimensión artística de la obra, al representar un legado de identidad y pertenencia para las comunidades que participaron en su creación, al tiempo que fortalece la promoción internacional de México al generar visibilidad global y posicionar a los destinos turísticos del país como referentes de creatividad, cultura y experiencias únicas.

“Baja California Sur logró este récord con el doble de dimensiones que la marca anterior, pero lo más importante es que deja un legado para la historia. Un Récord Guinness no sólo reconoce una obra extraordinaria; reconoce a las personas que la hicieron posible y el sentido de pertenencia que hoy queda plasmado para las futuras generaciones”, indicó.

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, destacó el valor del arte como herramienta para fortalecer la identidad, preservar la memoria colectiva y fomentar la convivencia comunitaria. Asimismo, subrayó la importancia de reconocer la historia de los barrios, las familias y las expresiones culturales que dan vida a la entidad, al tiempo que celebró el legado que este mural dejará para las futuras generaciones.

“Todo esto es parte de nuestra historia, y este mural que ustedes vienen a aportar también lo será. Ha valido la pena ir mejorando nuestro entorno para que el arte siga construyendo identidad, comunidad y memoria para las nuevas generaciones”, comentó.

En su intervención, la secretaria de Turismo y Economía de Baja California Sur, Rosa Maribel Collins Sánchez, precisó que la obra representa la identidad de los sudcalifornianos y constituye un legado que permanecerá para las futuras generaciones.

“Hoy este mural es parte de nuestro patrimonio cultural y debemos disfrutarlo, cuidarlo y protegerlo. Estoy segura de que podremos sentirnos muy orgullosos y disfrutar por mucho tiempo de este gran legado”, expuso.

La representante de Guinness World Record para Latinoamérica, Ingrid Paola Rodríguez Borja, manifestó el impacto internacional que ha tenido esta estrategia de promoción turística rumbo al Mundial 2026.

“Este récord representa mucho más que una marca mundial; forma parte de una estrategia que, a través de tres récords mundialistas, ha logrado posicionar a México de norte a sur de manera positiva ante el mundo, especialmente en el contexto de un momento tan importante como el próximo Mundial”, dijo.

Asimismp, destacó que el Mundial representa una oportunidad histórica para mostrar al mundo la grandeza cultural, natural y humana de México, y subrayó la importancia de construir un evento con sentido social que deje un legado para las comunidades y haga partícipes a todas y todos los mexicanos de la máxima fiesta del futbol.

“El Mundial se va el 19 de julio, pero este mural ya se quedó de por vida y se queda en un libro que nadie lo borrará. Eso es justo lo que quiere dejar la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: un legado para un Mundial donde demos a conocer una sola cosa, amigas y amigos, que es la grandeza de nuestro país”, agregó.

El mural inicia con la figura de un niño que abraza un balón de futbol como símbolo de unión, identidad y futuro. A partir de esta imagen central se despliega una narrativa visual que integra elementos representativos de Baja California Sur como el desierto, el mar, las rancherías, la pesca, la fauna local y la tradición histórica de la región.

La obra también incorpora referencias al juego prehispánico del ulama, escenas de niñas y niños jugando futbol, así como homenajes a figuras del futbol femenil mexicano, integrando memoria, comunidad y nuevas generaciones en una misma composición artística.