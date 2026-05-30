Fox, Calderón y dirigencia del PAN arman mitin en apoyo a Maru Campos en Chihuahua

Jorge Romero Herrera, Vicente Fox Quesada, Maru Campos y Felipe Calderón En el evento, Felipe Calderón lanzó críticas al Gobierno federal y llamó a construir una fuerza ciudadana para frenar lo que calificó como una deriva autoritaria.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, recibió este sábado una muestra de respaldo de la dirigencia nacional del PAN y de dos expresidentes de México durante un mitin que reunió a militantes de distintas regiones del estado.

El encuentro fue encabezado por el dirigente nacional panista, Jorge Romero, y contó con la presencia de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes acompañaron a la mandataria estatal en medio de los cuestionamientos surgidos en las últimas semanas por investigaciones relacionadas con el desmantelamiento de un laboratorio de drogas y el fallecimiento de dos funcionarios estadounidenses en un accidente ocurrido en la Sierra Tarahumara.

Militantes provenientes de municipios como Ciudad Juárez, Jiménez, Madera y Namiquipa acudieron al evento para expresar su apoyo a la gobernadora. A la llegada de los exmandatarios, los asistentes lanzaron consignas como “¡Felipe!” y “¡Viva Maru!”.

Durante su mensaje, Jorge Romero aseguró que Maru Campos cuenta con el respaldo total de Acción Nacional frente a las críticas y señalamientos que ha enfrentado recientemente.

“Si se meten contigo, se meten con todas y todos nosotros”, expresó el dirigente panista ante los asistentes.

Romero afirmó que la gobernadora no está sola y sostuvo que tanto la dirigencia nacional como la militancia del partido la respaldan. Además, defendió el trabajo de los gobiernos emanados del PAN y aseguró que han mantenido como prioridad las necesidades de la ciudadanía.

Vestido con una playera con el nombre de Maru Campos, el líder nacional del PAN también lanzó un reto a Morena para que expresara públicamente su respaldo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Asimismo, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum actuar con imparcialidad frente a las distintas fuerzas políticas del país y sostuvo que el Gobierno federal debe dejar de proteger a quienes son señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En distintos momentos del acto, parte de los asistentes respondió con abucheos al mencionarse a la presidenta de la República.

Por su parte, Felipe Calderón aseguró que comprende lo que significa enfrentar persecución política y expresó su solidaridad con la gobernadora de Chihuahua.

El exmandatario afirmó que México atraviesa una etapa preocupante debido a lo que consideró una erosión de las instituciones democráticas construidas durante las últimas décadas.

Calderón recordó su participación en procesos de reforma política que, dijo, permitieron la transición democrática en el país y el triunfo presidencial de Vicente Fox. Por ello, señaló que observa con preocupación lo que calificó como una “demolición de la democracia”.

En ese contexto, hizo un llamado a ciudadanos de distintas corrientes políticas para organizarse y construir una fuerza capaz de frenar lo que describió como una tendencia autoritaria.

También criticó al Gobierno federal al acusarlo de proteger a funcionarios señalados por presuntos vínculos con grupos criminales, mientras que, según afirmó, se persigue a quienes combaten a la delincuencia.

Al cierre del evento, Jorge Romero aseguró que Acción Nacional obtendrá resultados favorables en futuras elecciones, tanto en la capital del estado como en la próxima contienda por la gubernatura de Chihuahua.