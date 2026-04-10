Modalidad 40 del IMSS: ¿Cómo funciona este esquema para incrementar el monto de la pensión? Con la Modalidad 40 del IMSS puedes aumentar tu pensión, aunque hayas perdido tu trabajo (Pexels)

Si has perdido tu trabajo, puedes incorporarte a la Modalidad 40 del IMSS y continuar cotizando con la posibilidad de aumentar tu pensión; conoce cómo funciona esta modalidad y cuáles son los requisitos.

A través de las diferentes modalidades que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social para asegurarte, la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, también conocida como Modalidad 40 del IMSS, te permite continuar cotizando a pesar de haber sido dado de baja tras perder tu trabajo.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y quiénes pueden inscribirse?

La inscripción a la Modalidad 40 del IMSS te permite continuar cotizando en los seguros de invalidez y vida, así como en el seguro de retiro en edad avanzada y vejez, a pesar de haber perdido tu trabajo, para que de esta forma puedas continuar acumulando semanas de cotización y recursos en tu cuenta individual.

Pueden inscribirse a la Modalidad 40 del IMSS aquellas personas que fueron dadas de baja en el régimen obligatorio y que hayan cotizado al menos 52 semanas en los últimos cinco años, además de que no haya pasado esta misma cantidad de tiempo desde que fueron dadas de baja.

Requisitos para darse de alta en la Modalidad 40 en 2026

Para inscribirte a la Modalidad 40 del IMSS podrás realizar el trámite en línea o, si lo prefieres, de manera presencial; aunque en cualquiera de los dos casos, te solicitarán:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Comprobante de domicilio (no mayor a dos meses; deberás entregar el original y copia)

Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma autógrafa o huella digital (original y copia)

Identificación oficial vigente (original y copia)

Correo electrónico

Costo de la Modalidad 40: ¿Cuánto hay que pagar mensualmente en 2026?

El pago de la Modalidad 40 del IMSS dependerá del salario escogido al momento de cotizar, el cual podrá ser mayor o igual al que tenía registrado al momento de la baja en el régimen obligatorio.

Sin embargo, de acuerdo con lo establecido por el IMSS, este monto no deberá rebasar el límite superior de 25 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en este 2026 equivaldría a aproximadamente $2,932.75 pesos al mes.

Asimismo, aquellas personas que deseen inscribirse a la Modalidad 40 del IMSS tendrán que pagar mensualmente por adelantado a más tardar el 17 de cada mes, con la opción de poder hacerlo en línea.