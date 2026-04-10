Roberto Velasco habló con Marco Rubio sobre migración, control del gusano barrenador y el tratado de aguas

Roberto Velasco Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, ofreció una conferencia en el Patio del Federalismo en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

Luego de que esta semana se ratificó el nombramiento de Roberto Velasco como nuevo canciller de México, en sus primeras actividades al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores estuvo una llamada con el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, informó que en la comunicación que entablaron, ambos funcionarios dialogaron sobre asuntos multilaterales de los que Velasco “está muy enterado de todo lo que se ha hecho, porque estaba como Subsecretario para América del Norte”.

Además de que Rubio felicitara a Velasco por su nuevo cargo, abordaron temas como trabajos de migración, seguridad, la apertura pendiente de las fronteras al ganado por la plaga del gusano barrenador, el tratado de aguas y la revisión al TMEC.

De acuerdo con lo difundido, el jefe de la diplomacia estadounidense llamó a su par mexicano para “felicitarlo por su nombramiento y alentar una estrecha cooperación en muchos temas clave para ambos países”.

Velasco ya sostuvo más conversaciones telefónicas con otros canciller latinoamericanos como el brasileño Mauro Vieira, Bruno Rodríguez de Cuba, Arnoldo André Tinoco de Costa Rica, Mario Lubetkin de Uruguay, y Carlos Ramiro Martinez de Guatemala.