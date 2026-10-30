La caída de Inés Gómez Mont Así fue el fraude fiscal que cometió y lo último que se sabe de su caso (FGR México)

Este viernes 30 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Inés “N”, quien es acusada por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. De acuerdo a las autoridades, la conductora de televisión fue detenida en Florida, Estados Unidos.

La conductora de televisión cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con investigaciones por parte de la Fiscalía.

¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont?

Desde el 2021, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Gómez Mont y su esposo, por su presunta participación en una red de operaciones ilícitas que estaban relacionadas con el presupuesto federal.

Las investigaciones se vinculan a contratos de seguridad penitenciaria durante el mandato de Enrique Peña Nieto. A su vez, se le acusa de presuntamente lavar y desviar alrededor de 2 mil 950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación, a través de una red de empresas factureras.

Inés Gómez Mont habría sido detenida en Florida este viernes 30 de octubre, y la noticia llega un año después de que su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, haya sido arrestado en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración Y Control de Aduana (ICE).

¿Qué ha dicho la FGR sobre la detención de Inés Gómez Mont?

Después de que la noticia de su detención fuera difundida por varios medios de comunicación, la FGR confirmó, mediante sus redes sociales, que Inés “N” había sido asegurada. En la publicación afirmó que la detención se derivó del intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos y que más adelante dará más información.

Gómez Mont enfrenta en México una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de una investigación de la FGR. La exconductora salió del país en 2021 y desde entonces era considerada prófuga de la justicia.

En septiembre de 2026, el Gobierno de México informó que la ficha roja de Interpol emitida contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue cancelada. No obstante, las autoridades precisaron que esa medida no dejó sin efecto las órdenes de aprehensión vigentes en territorio nacional, las cuales continúan activas.